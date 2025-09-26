Оцифрування трудових книжок в Україні: що це таке і коли спливає обов'язковий термін

Українці мають перевести трудові книжки в електронний формат, який запровадив закон №1217, що вніс зміни до Кодексу законів про працю. Наразі офіційно діють е-трудові книжки, але працівникам і роботодавцям було надано п'ять років для їх повного оцифрування. Граничний термін спливає 10 червня 2026 року.

Якщо ж вимогу буде проігноровано, існує реальна загроза втрати набутого страхового стажу, що вплине на право та розмір майбутніх пенсійних виплат. Про це повідомляє Закон №1217.

Оцифрування трудової книжки — що це таке

Оцифрування необхідне, адже трудова книжка залишається основним документом для підтвердження стажу роботи до 2004 року — саме тоді Пенсійний фонд України почав вести електронний облік. Для внесення інформації до електронного реєстру працівники або роботодавці мають відсканувати всі сторінки трудової книжки в хронологічному порядку, а також додати документи, що підтверджують страховий стаж, якщо записи були зроблені в інших джерелах.

Водночас відповідальність за правильність внесених даних лежить на самих працівниках. У разі втрати або пошкодження паперової книги саме електронна версія стане основним доказом трудового стажу. Якщо ж оцифрування не буде виконано, можливі серйозні наслідки: скорочення підтвердженого стажу, відстрочка оформлення пенсії або втрата частини належних виплат.

Особливо ризикують українці, які працювали до 2004 року. Якщо дані про цей період не будуть відображені в електронному реєстрі, його можуть просто не зарахувати. Проблеми також можуть виникнути в тих, хто працював неофіційно, мав помилки в записах або не сплачував страхові внески після 2004 року. Утім, у разі втрати або псування трудової книжки стаж можна підтвердити іншими документами: відомостями про зарплату, довідками або виписками з наказів, даними персоніфікованого обліку або письмовими трудовими договорами.

Переведення паперових трудових книжок в електронний формат — як це зробити

Щоб переконатися в коректності внесених даних, громадяни мають особисто перевірити інформацію. Зробити це можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному додатку "Пенсійний фонд". Для цього необхідно створити особистий кабінет, перейти в розділ "Електронна трудова книжка" та обрати пункт "Оцифрована ЕТК". У цьому розділі можна ознайомитися з інформацією, а також відстежити статус поданих звернень у вкладці "Мої звернення".

Кожен рік стажу важливий для пенсійного забезпечення. Його нестача через відсутність електронної трудової книжки може коштувати українцям частини пенсії. Починаючи з 2026 року вимоги до стажу матимуть такий вигляд: щонайменше 33 роки — для виходу на пенсію в 60 років, від 23 років — у 63 роки, а мінімум 15 років — у 65 років.

