Оцифровка трудовых книжек в Украине: что это такое и когда истекает обязательный срок

Украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат, который введел закон №1217, который внес изменения в Кодекс законов о труде. Сейчас официально действуют е-трудовые книги, но работникам и работодателям было предоставлено пять лет для их полной оцифровки. Предельный срок истекает 10 июня 2026 года.

Если же требование будет проигнорировано, существует реальная угроза потери приобретенного страхового стажа, что повлияет на право и размер будущих пенсионных выплат. Об этом сообщает Закон №1217.

Оцифровка трудовой книжки — что это такое

Оцифровка необходима, ведь трудовая книжка остается основным документом для подтверждения стажа работы до 2004 года — именно тогда Пенсионный фонд Украины начал вести электронный учет. Для внесения информации в электронный реестр работники или работодатели должны отсканировать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке, а также добавить документы, подтверждающие страховой стаж, если записи были сделаны в других источниках.

В то же время, ответственность за правильность внесенных данных лежит на самих работниках. В случае потери или повреждения бумажной книги именно электронная версия станет основным доказательством трудового стажа. Если же оцифровка не будет выполнена, возможны серьезные последствия: сокращение подтвержденного стажа, отсрочка оформления пенсии или потеря части причитающихся выплат.

Особенно рискуют украинцы, которые работали до 2004 года. Если данные об этом периоде не будут отображены в электронном реестре, его могут просто не засчитать. Проблемы также могут возникнуть у тех, кто работал неофициально, имел ошибки в записях или не платил страховые взносы после 2004 года. Впрочем, в случае потери или порчи трудовой книжки стаж можно подтвердить другими документами: сведениями о зарплате, справками или выписками из приказов, данными персонифицированного учета или письменными трудовыми договорами.

Перевод бумажных трудовых книжек в электронный формат — как это сделать

Чтобы убедиться в корректности внесенных данных, граждане должны лично проверить информацию. Сделать это можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд". Для этого необходимо создать личный кабинет, перейти в раздел "Электронная трудовая книжка" и выбрать пункт "Оцифрованная ЭТК". В этой главе можно ознакомиться с информацией, а также отследить статус поданных обращений во вкладке "Мои обращения".

Каждый год стажа важен для пенсионного обеспечения. Его нехватка из-за отсутствия электронной трудовой книжки может стоить украинцам части пенсии. Начиная с 2026 года требования к стажу будут выглядеть так: по меньшей мере 33 года — для выхода на пенсию в 60 лет, от 23 лет — в 63 года, а минимум 15 лет — в 65 лет.

Напомним, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако повышение зарплат пока не предусмотрено. В государственном бюджете отсутствуют ресурсы для выполнения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей установление должностного оклада учителя самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат.

Также с 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.