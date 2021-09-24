Борьба с ветряными мельницами. Почему Украине мешают не олигархи, а коррупция в госаппарате

Что меня удивляло в Порошенко, а теперь — в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес — это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов.

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Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну — это совсем другое дело. Стран всего 200. И у многих стран есть свой имидж, который ты ни с чем не спутаешь. Есть Франция и есть Сомали.

С чем ассоциируется слово Украина сегодня в мире? Со словом коррупция. Не потому, что это преувеличение или злые языки или российская пропаганда. А потому что мы сами это видим ежедневно.

И кто является корнем, причиной этой коррупции? В первую очередь — правоохранительная система, не осуществляющая правосудия.

Судья-мультимиллионер, прокурор-мультимиллионер, которых крышуют НАБУ, САП и НАЗК — это просто наши будни. у нас даже генералы армии судятся друг с другом, а сбушники заказывают убийства друг друга. Госаппарат прогнил насквозь — это и есть коррупция. Это и есть главная "фишка" Украины — гнилой, коррумпированный и лживый госаппарат.

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И вот это меня удивляет — Порошенко, Зеленский, получив всю полноту власти в свои руки, не стремятся вывести Украину на другой уровень, создать новый имидж, создать другой уровень жизни для граждан, создать другие условия существования…

Нет. Они оба, сразу после вступления в должность, стремятся стать одним из олигархов. Стать сильнее олигархов. Стать богаче олигархов. Стать влиятельнее олигархов. Сразу начинают заниматься межвидовой борьбой.

Ну ладно Порошенко — он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем? Канешь в лету, как Порошенко, как Ющенко, как Янукович, как все, кто стремился к "бабкам".

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А вот признание людей — это ведь совсем другой уровень. Признание своих граждан. Признание в кругу мировых лидеров. Когда твой пример будет рассматриваться в учебниках, как сегодня это происходит с Эстонией, Грузией, Турцией, Сингапуром, Южной Кореей, Китаем — странами, которые стали успешными при жизни одного поколения.

Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом!

Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы — тупиковый.

Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий.

Тот путь экономических реформ, по которому вас ведет один г-н депутат, такой же тупиковый, как и судебная реформа. Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции.

Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату. Обратитесь к бизнес-сообществу, к экспертному сообществу, к разработчикам НнВК (налог на выведенный капитал — Ред), там давно разработаны необходимые экономические реформы.

Но можно продолжать тягаться с олигархами и бороться с ними за место под солнцем. Это ваш выбор, пан Зеленський.

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