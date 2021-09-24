Гражданин олигарх. Пять причин, по которым Владимир Зеленский подпадает под статус олигарха

Пал последний бастион. Олигархи повержены. Теперь посадим миллиард деревьев, наделаем тысячу младенцев и победим путена.

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И сразу возникает первая интрига. Конкретный гражданин Украины Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха.

Вступительный тезис. Не секрет, что пока что в Украине власть является инструментом получения доходов. В лице Зеленского мы имеем гражданина, наделенного максимальной властью. Он и глава законодательной власти. И фактический руководитель правительства. И, как показали последние события, распорядитель судебной системы.

Намного больше Владимиру Зеленскому подошло бы определение "монарх". Но мы называем его просто "гражданин".

А с сегодняшнего дня — есть основания называть "гражданин олигарх Зеленский".

Ниже я изложу мои чисто оценочные суждения, которые сформированы на основе открытых материалов СМИ и жизненного опыта.

Оценка №1

Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.

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Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.

По самым тайным слухам, из этой коррупции якобы даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для исследования НаПК, НАБУ и прочих квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.

Оценка №2

Гражданин олигарх Зеленский — контролер СМИ. Это стопроцентный факт.

Он контролирует средства массовой информации. Да, гражданин Зеленский — не собственник. Но, как сказал один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их, с выгодой для себя и своего окружения.

Не обязательно влиять финансово. Но вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ — это 100% про нашего Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданин олигарха Зеленского в эфирах ТВ?

С принятием этого закона гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "про олигархов". Опосредованно, через СНБО, но это все равно будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт — он олигарх.

Оценка №3

Зеленский обладает значительным экономическим и политическим весом. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.

Да, он тратит не свои деньги, а государственные. Но весь его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Так что снова все сходится.

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Оценка №4

Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально — через бюджетные расходы в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует".

А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально — через распределение "рыбных" должностей (в том числе и в наблюдательных советах), конверты, потоки. Через сохранение неприкосновенными разного рода схем.

Оценка №5

Олигарх (по закону) — не только тот, кто владеет монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает от этого выгоду. И тут у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на: "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго" и еще много кого.

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А если копать очень глубоко, самая большая монополия — это власть. Монополия на назначения и на расследования (либо их отсутствие). Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ГАСИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода как будто не существует. Но он — конечно же, существует.

Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом. Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе.

Выходит, он просто обязан получить статус олигарха.

К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще и Президент страны. А это, как минимум, следует уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение собственного влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!

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