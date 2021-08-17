Украинский парадокс. Все настолько плохо, что это может стать нашим преимуществом

Украинская экономика должна в течение 20 лет расти в среднем на 6%, чтобы по уровню ВВП на душу населения мы достигли сегодняшнего состояния Польши. Звучит как приговор, учитывая темпы падения промышленного производства в Украине. Вместе с тем именно промышленность выступает акселератором экономического развития и движущей силой качественных изменений в структуре экономики.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Промышленный комплекс Украины, сформировавшийся в рамках 3-го и 4-го технологических укладов, морально устарел. Приватизация предприятий не дала ожидаемого результата — модернизации и повышения эффективности производства. Заинтересованность новых собственников в системном инновационном усовершенствовании предприятий была нивелирована отсутствием механизма действенного контроля со стороны государства за исполнением инвестиционных обязательств.

Олигархические монополии, сформировавшиеся в результате приватизации, используют свое положение и выжимают последние соки из того, что досталось практически за бесценок. Степень изношенности основных средств производства в некоторых отраслях достигает 80%, а то и 90%.

Искусственный интеллект, нанотехнологии, генная инженерия, 3D-принтинг, дроны и умные роботы — на наших глазах формируется 6-й технологический уклад

Мы продолжаем жить в экономической парадигме прошлого столетия, в то время как другие страны наращивают свой технологический потенциал и уверенно движутся к "новой реальности" неоиндустриального мира — с совершенно другими подходами к производству, другими ценностями и принципами организации общественной жизни, другим отношением к окружающей среде и, соответственно, совершенно другим уровнем комфорта человека.

Что должна делать Украина, чтобы попасть в траекторию экономического развития и достичь стандартов жизни ведущих стран? Традиционные экономические теории говорят: повторять те же шаги и проходить те же самые этапы, которые позволили развитым странам достичь процветания.

Поможет ли нам это? Нет.

По прогнозу Всемирного банка, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. Это станет самым высоким показателем темпов восстановления за последние 80 лет. Никто не собирается останавливаться и ждать, пока Украина будет догонять.

Важно

Бороться и побеждать. 5 примеров успешного бизнеса, который стартовал во время пандемии

Прогноз для Украины — 3,8%. Но даже если мы ускоримся до общемировой скорости роста ВВП, сократить разрыв невозможно. Одинаковые показатели роста ВВП в процентах для Украины и Германии или той же Польши — это совершенно разные параметры в номинальном выражении. Дополнительная $1 тыс. роста ВВП на душу населения дает рост в Украине более чем на 10%, а в Германии — менее чем на 2%.

Мы должны быть лучше не в процентах, а по объему дополнительного ВВП, чтобы сравняться с теми, кто уже далеко впереди. А для этого нужно выбрать другую стратегию — прыгнуть, вместо того чтобы догонять.

Мир меняется под влиянием технологий

Цифровая революция, которая началась в 1980-х годах и набрала обороты в начале XXI века через широкое распространение информационно-коммуникационных технологий, продолжает трансформировать нашу жизнь. И это только начало тех грандиозных изменений, на пороге которых стоит мир.

Если Украина не хочет оказаться на задворках цивилизации, мы должны освободить руки и прекратить попытки спасти то, что уже практически ничего не стоит

Искусственный интеллект, нанотехнологии, генная инженерия, 3D-принтинг, дроны и умные роботы — на наших глазах формируется 6-й технологический уклад. Радикально другим будет все: источники энергии, связь, способы получения первичных ресурсов, организация производства и распределения конечного продукта.

Благодаря применению разумных механизмов и роботов производства будут становиться еще более эффективными и еще менее ресурсозатратными. Развитие технологий повлияет также на рынок труда. Новый мир потребует иных знаний и умений. В конце концов все это выведет нас на принципиально новый уровень в системах управления государством и обществом.

Развитые страны, которые уже имеют современные высокоэффективные предприятия и в которых основная часть производства приходится на 5-й технологический уклад, разрабатывают планы по внедрению технологий 6-го технологического уклада для обеспечения конкурентоспособности собственной продукции в недалеком будущем.

[ + – ] Игорь Уманский: "Украина должна стать частью неоиндустриального мира, где преобладают технологии 6-го технологического уклада"

И хотя в модернизацию своих предприятий они инвестировали миллиарды, развитие новых технологий требует большего. Все понимают: технологические лидеры будут диктовать условия всему миру.

Украине нечего терять

Украинская промышленность в том виде, в котором она есть сейчас, — это чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Наши предприятия эпохи индустриализации изготавливают продукцию преимущественно 3-го и 4-го технологических укладов. На 5-й уклад приходится всего до 5% продукции. При этом основная масса инвестиций идет именно в производства индустриальных укладов прошлого века, что приводит к повышению их части в структуре экономики. Это путь в никуда.

Важно

Изменить мир — заработать кучу денег. Топ-20 лучших стартапов Украины

Если Украина не хочет оказаться на задворках цивилизации, мы должны освободить руки и прекратить попытки спасти то, что уже практически ничего не стоит. Только кардинальное изменение экономической парадигмы через изменение экономической политики государства позволит нам перепрыгнуть несколько ступенек и оказаться в списке стран, способных обеспечивать гражданам достойный уровень жизни и благосостояния.

Нам уже нечего терять: наши производства безнадежно устарели, и их фактическая стоимость — это цена металлолома. Парадоксально, но то ужасное состояние, в котором находится Украина, — одновременно и наше преимущество. В отличие от развитых стран, вложивших в модернизацию своих предприятий миллиарды, у нас нет бремени инвестиций, которые нужно возвращать. Поэтому Украине, как ни удивительно, гораздо легче сделать прыжок и стать частью неоиндустриального мира, где преобладают технологии 6-го технологического уклада.

Забег в разгаре. Или мы стартуем сейчас, или навсегда остаемся страной третьего мира.