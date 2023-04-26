Люди наследили. Как каждый из нас оставляет после себя вредный след в атмосфере планеты

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Недавно написал, что можно сравнить углеродный след от смс и телефонного звонка. Ну просто написал, потому что прочитал это у англичан. Вы ж знаете, что ученые из Великобритании все исследуют и измеряют.

На этом я хотел и успокоиться, но в комменты пришел человек и написал — "знаю, что есть заказ на законодательное урегулирование этого вопроса в Украине", как бы намекая, что я не просто так написал про углеродный след от смс. Ну что ж, заказ есть заказ — придется отрабатывать.

Итак… ученые из Великобритании считают, что среднестатистический поданный Его Величества оставляет после себя углеродный след объемом в 15 кубометров в год. Американец — 28. Австралиец — 30. Ученые призывают англичан снизить свои "выбросы" до 10 тонн, и объясняют, как привести свою жизнь к 10-tonne lifestyle.

Я начал с смс, так вот. На одно текстовое сообщение уходит 0,014 г CO₂e. По состоянию на 2010 год в год отправлялось около 2,5 трлн сообщений, что в сумме составляет примерно 32 000 метрических тонн CO₂. С другой стороны, ежедневный двухминутный телефонный звонок оставляет след 125 миллионов метрических тонн в год.

Погнали дальше.

Пластиковый пакет оставляет в 10 раз меньший след, чем бумажный. Уж извините. Учитывается и производство, и транспортировка, и труд.

Вода из-под крана лучше, чем вода в бутылках.

Семена, каши в три раза лучше, чем чизбургеры.

Понятно, что машина должна быть экономной, а от полетов желательно отказаться в пользу поездов — самолеты в этом плане самые "грязные".

Домашнее яблоко лучше рыночного, рыночное лучше магазинного.

Сырые овощи лучше приготовленных.

Мясо жвачных это ужас-ужас, потому что еще при жизни много едят, дышат и пукают. А вот хрюшка лучше.

От вулканов углеродный след меньше, чем от человека Фото: Lyn Topinka/USGC/Public Domain

Кофе имеет след в основном за счет кипячения воды, а вот молоко сразу добавляет "вред" из-за своего фермерского происхождения.

Спиртное — вообще кошмар, но не из-за алкоголя, а из-за стеклянной бутылки и транспортировки. Так что ученые советуют пить местное пиво и вино на разлив.

Не забывайте выключать свет, уходя из дома.

Стирайте и мойте посуду при низких температурах.

Ванна "грязнее", чем душ. Да и душ принимайте не 6, а 3 минуты

И если вам скажут, что вулканы выкидывают больше газов, чем человечество — не верьте. Учитывая последние извержения — не более 30% от всех выбросов парниковых газов.

Что еще из интересного? Маленькие помидорки опаснее больших, сортированные опаснее несортированных, упакованные опаснее неупакованных.

Фу. Закончил. Теперь пойду узнаю, где там заказ "на законодательное урегулирование этого вопроса" и потребую свою долю.

А вы можете постараться стать англичанином с 10-tonne lifestyle.

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