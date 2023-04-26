Люди наслідили. Як кожен із нас залишає шкідливий слід в атмосфері планети

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Нещодавно написав, що можна порівняти вуглецевий слід від смс і телефонного дзвінка. Ну просто написав, бо прочитав це в англійців. Ви ж знаєте, що вчені з Великобританії все досліджують та вимірюють.

На цьому я хотів заспокоїтися, але в коментарі прийшла людина і написала — "знаю, що є замовлення на законодавче врегулювання цього питання в Україні", ніби натякаючи, що я не просто так написав про вуглецевий слід від смс. Ну що ж, замовлення є замовлення – доведеться відпрацьовувати.

Отже … вчені з Великобританії вважають, що середньостатистичний поданий Його Величності залишає після себе вуглецевий слід обсягом 15 кубометрів на рік. Американець — 28. Австралієць — 30. Вчені закликають англійців знизити свої "викиди" до 10 тонн, і пояснюють, як привести своє життя до 10-tonne lifestyle.

Я почав із смс, так от. На одне текстове повідомлення йде 0,014 г CO₂e. Станом на 2010 рік на рік надсилалося близько 2,5 трлн повідомлень, що становить приблизно 32 000 метричних тонн CO₂. З іншого боку, щоденний двохвилинний телефонний дзвінок залишає слід 125 мільйонів метричних тонн на рік.

Погнали далі.

Пластиковий пакет залишає у 10 разів менший слід, ніж паперовий. Вибачте. Враховується і виробництво, і транспортування, і праця.

Вода з-під крана краща, ніж вода у пляшках.

Насіння, каші втричі кращі, ніж чізбургери.

Зрозуміло, що машина має бути економною, а від польотів бажано відмовитися на користь поїздів — літаки в цьому плані "найбрудніші".

Домашнє яблуко краще за ринкове, ринкове краще за магазинне.

Сирі овочі кращі за приготовані.

М'ясо жуйних це жах-жах, бо ще за життя багато їдять, дихають та пукають. А от свинка краще.

Від вулканів вуглецевий слід менший, ніж від людини Фото: Lyn Topinka/USGC/Public Domain

Кава має слід здебільшого за рахунок кип'ятіння води, а от молоко одразу додає "шкоди" через своє фермерське походження.

Спиртне — взагалі кошмар, але не через алкоголь, а через скляну пляшку і транспортування. Тож науковці радять пити місцеве пиво та вино на розлив.

Не забувайте вимикати світло, йдучи з дому.

Періть і мийте посуд за низьких температур.

Ванна "брудніша", ніж душ. Та й душ приймайте не 6, а 3 хвилини

І якщо вам скажуть, що вулкани викидають більше газів, аніж людство — не вірте. Враховуючи останні виверження — не більше 30% від усіх викидів парникових газів.

Що ще з цікавого? Маленькі помідорки небезпечніші за великі, відсортовані небезпечніші за несортовані, упаковані небезпечніші за неупаковані.

Фу. Закінчив. Тепер піду дізнаюся, де там замовлення "на законодавче врегулювання цього питання" та вимагатиму свою частку.

А ви можете постаратися стати англійцем із 10-tonne lifestyle.

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