Посівну на окупованих територіях скасовано. Росіяни зайнялися терміновою вирубкою лісу

Related video

Російські загарбники продовжують активно знищувати природно-ресурсний потенціал тимчасово окупованих українських територій.

З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.

При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.

На окупованих територіях свої правила, свої закони... Фото: Flickr

Разом з цим, протягом останньої декади березня ц. р. у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Крім того, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбанню сільськогосподарських угідь.

Джерело.

Важливо