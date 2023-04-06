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Думки Російсько-українська війна

Посівну на окупованих територіях скасовано. Росіяни зайнялися терміновою вирубкою лісу

"Російськими підприємствами організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому здійснюється варварська вирубка, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології". Думка.

Ганна Маляр
Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони України
eye 158
ліс, вирубка, окуповані території, екологiя
Фото: The Village Украина | Ліси, які спеціально висаджували, тепер варварськи знищують
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Російські загарбники продовжують активно знищувати природно-ресурсний потенціал тимчасово окупованих українських територій.

З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.

При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.

окупація, російське вторгнення, війна Fullscreen
На окупованих територіях свої правила, свої закони...
Фото: Flickr

Разом з цим, протягом останньої декади березня ц. р. у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Крім того, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбанню сільськогосподарських угідь.

Джерело.

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