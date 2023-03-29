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Думки Російсько-українська війна Бої за Бахмут: останні новини

Це не апокаліпсис. Що насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті

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Фото: Getty Images | Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Iпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута". Думка.

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Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку.

Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

  • підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту
  • демотивувати і психологічно ослабити наше військо
  • спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії

Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою — розумне і грамотне планування операцій.

Зміщений акцент — розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після".

Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога.

Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій.

Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.

Які меседжі використовує зараз ворог:

  • нібито рішення тримати Бахмут політичні
  • нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні
  • нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда

Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?

  • Президента України
  • командувача Сирського

З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувчем та Начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача — де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур.

Бої за Бахмут, бахмут, оборона бахмута, бої в Бахмуті Fullscreen
Бої за Бахмут — це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації
Фото: Getty Images

То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?

Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога.

Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.

Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Які можуть бути оборонні задачі?

  • утримання займаних рубежів та позицій
  • недопущення просування противника вглиб території
  • нанесення ворогу значних втрат
  • створення умов для переходу в контрнаступ

Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач.

І це наше військове командування, а не російські Iпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута.

І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут — не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації.

Джерело.

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