Це не апокаліпсис. Що насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські Iпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута". Думка.

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Ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку.

Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій.

Наразі противник відпрацьовує медійно три задачі:

підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту

демотивувати і психологічно ослабити наше військо

спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії

Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою — розумне і грамотне планування операцій.

Зміщений акцент — розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після".

Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога.

Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій.

Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

Це і є в чистому виді Іпсо з метою впливу на прийняття військових рішень.

Які меседжі використовує зараз ворог:

нібито рішення тримати Бахмут політичні

нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні

нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда

Які два прізвища безкінечно експлуатують у російських Іпсо по темі Бахмута?

Президента України

командувача Сирського

З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувчем та Начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача — де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур.

Бої за Бахмут — це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації Фото: Getty Images

То що ж насправді відбувається і як треба сприймати інформацію про бої в Бахмуті?

Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога.

Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.

Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

Які можуть бути оборонні задачі?

утримання займаних рубежів та позицій

недопущення просування противника вглиб території

нанесення ворогу значних втрат

створення умов для переходу в контрнаступ

Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач.

І це наше військове командування, а не російські Iпсо, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута.

І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут — не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації.

Джерело.

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