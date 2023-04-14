До 50 штурмів на день. Чому ворог зрівнює Бахмут із землею

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Якщо коротко підсумувати сьогоднішні зведення, то:

Ворог продовжує наступ на Сході України одночасно на чотирьох напрямках — Лиманському, Авдіівському, Мар‘їнському, Бахмутському.

На всіх цих напрямках тривають бої. Найзапекліші бої з-посеред названих напрямків точаться за Мар’їнку та Бахмут.

На трьох напрямках — Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському — наступальні дії ворога безуспішні.

Найбільше наступальних зусиль ворог застосовує на Бахмутському напрямку. Там він сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи, використовує значну кількість артилерії та авіації.

Від довоєнного красеня Бахмута мало що залишилося...

Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль, ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку.

Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті.

Разом з тим, ворог не досяг своєї мети.

За Бахмут тривають важкі бої.

Ситуація складна, але контрольована.

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