До 50 штурмов в день. Почему враг равняет Бахмут с землей
"Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе". Мнение.
Если кратко подытожить сегодняшние сводки, то:
Враг продолжает наступление на Востоке Украины одновременно на четырех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.
На всех этих направлениях продолжаются бои. Самые ожесточенные бои среди названных направлений идут за Марьинку и Бахмут.
На трех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Марьинском – наступательные действия врага безуспешны.
Больше всего наступательных усилий враг применяет на Бахмутском направлении. Там он сконцентрировал свои профессиональные подразделения, использует значительное количество артиллерии и авиации.
Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.
Не оставляя цели взять под контроль Бахмут, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении.
Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности удерживать позиции в городе.
Вместе с тем враг не достиг своей цели.
За Бахмут продолжаются тяжелые бои.
Ситуация сложная, но контролируемая.Важно