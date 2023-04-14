До 50 штурмов в день. Почему враг равняет Бахмут с землей

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Если кратко подытожить сегодняшние сводки, то:

Враг продолжает наступление на Востоке Украины одновременно на четырех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Бахмутском.

На всех этих направлениях продолжаются бои. Самые ожесточенные бои среди названных направлений идут за Марьинку и Бахмут.

На трех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Марьинском – наступательные действия врага безуспешны.

Больше всего наступательных усилий враг применяет на Бахмутском направлении. Там он сконцентрировал свои профессиональные подразделения, использует значительное количество артиллерии и авиации.

От довоенного красавца Бахмута мало что осталось...

Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.

Не оставляя цели взять под контроль Бахмут, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении.

Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности удерживать позиции в городе.

Вместе с тем враг не достиг своей цели.

За Бахмут продолжаются тяжелые бои.

Ситуация сложная, но контролируемая.

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