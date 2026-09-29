Путин реформирует российскую армию: зачем увеличивают штатную численность ВС РФ

Зачем Путин увеличивает штатную численность армии?

Путин издал очередной указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ.

В начале полномасштабного вторжения численность российской армии составляла около 1 миллиона военнослужащих и почти 900 тысяч гражданских сотрудников. С тех пор численность гражданского персонала практически не изменилась, а количество военных должностей увеличилось на 53%.

Последним указом Путин добавил ещё 15 500 военных должностей. Теперь их 1 550 500. Для чего?

Очевидно, что это сигнал о намерении содержать более многочисленную армию и продолжать войну. В то же время дополнительные 15,5 тысячи должностей сами по себе не решат проблем ротации и резервов и не гарантируют изменения ситуации на фронте.

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Восполнить потери? Потери, конечно, усиливают потребность в наборе персонала. Но для замещения погибших и уволенных не обязательно увеличивать штат — можно заполнять уже имеющиеся должности.

Скорее всего, это увеличение связано с комплектованием новых соединений, подразделений или органов управления.

То есть речь идет не о количестве. Речь идет об изменениях в структуре армии.

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