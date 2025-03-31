Азаров "воскрес": почему беглые министры напоминают советское Политбюро

Азаров прямо в кадре со своим "креслом" застрял в роли премьер-министра и в российских нарративах. И в назидательно-наказном тоне "члена политбюро" учит украинцев истории. Жалкое зрелище я вам скажу. Какая-то дикая неадекватность. Мнение

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Вижу Азаров воскрес в публичном пространстве.

На содержание его видео время тратить не буду. Это пусть СБУ изучает.

Я обратила внимание на форму — интонацию и манеру держаться.

Настоящий член политбюро ЦК КПСС, который разговаривает с рабочими и крестьянами.

Я еще застала таких бывших чиновников высшего ранга, когда в августе 2021 была назначена на должность заместителя министра. Они и ко мне в кабинет пытались ногой дверь открывать.

Это такой тип чиновников, которые после увольнения уходят из кабинета с "креслом" и никогда с ним не расстаются. Они всегда в роли "члена политбюро". Это представители старой политической элиты, которые успели поруководить до Майдана 2014, когда их власть ограничивалась только государственной границей Украины.

Как-то такой бывший министр правительства Кучмы пытался у меня в кабинете с интонацией "члена политбюро" рассказать кого надо на награды подавать (у него был список своих "героев тыла", которые хотели к пенсии иметь еще выплаты за государственные награды) и стремился вмешаться в некоторые вопросы.

После неудачи, которая его постигла в моем лице, он обиделся и написал на меня жалобу.

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Тогда я это почувствовала как встречу разных поколений чиновников и как много изменилось со времен его пребывания в должности.

Вот и Азаров — прямо в кадре со своим "креслом" застрял в роли премьер-министра и в российских нарративах. И в назидательно-наказном тоне "члена политбюро" учит украинцев истории.

Жалкое зрелище, я вам скажу.

Какая-то дикая неадекватность.

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