Неправда о военкомах. Россия запускает кампанию по дискредитации центров комплектования

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Новости вражеских ИПСО

Враг продолжает информационную работу, направленную на срыв привлечения украинцев в Сил обороны, в частности, путем дискредитации территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы).

Сейчас враг распространяет когда-то уже опробованный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица. Несколько лет назад они это запускали по отношению к другим государственным институтам.

Об этом говорит адвокат. Психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности.

Главный документ территориальных центров комплектования Фото: УНИАН

Некоторые украинские СМИ даже распространили эту информацию, не проверив ее.

Сухопутные войска ВС Украины представили детальное разъяснение со ссылками на нормативные акты.

Из указанного становится понятно, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, они имеют все необходимые для своей работы права, являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности.

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