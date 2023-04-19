Неправда про військкомів. Росія запускає кампанію з дискредитації центрів комплектування

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Новини ворожих ІПСО.

Ворог продовжує інформаційну роботу, спрямовану на зрив залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Зараз ворог поширює колись уже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій.

Про це говорить адвокат. Психологічно це викликає довіру, попри те, що інформація не відповідає дійсності.

Головний документ територіальних центрів комплектування Фото: УНІАН

Деякі українські ЗМІ навіть поширили цю інформацію, не перевіривши її.

Сухопутні війська ЗС України надали детальне роз‘яснення з посиланнями на нормативні акти.

Iз зазначеного стає зрозуміло, що діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в межах правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам, можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності.

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