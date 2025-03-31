Азаров "воскрес": чому міністри-втікачі нагадують радянське Політбюро

Азаров прямо в кадрі зі своїм "кріслом" застряг в ролі прем‘єр-міністра та в російських наративах. І у повчально-наказному тоні "члена політбюро" вчить українців історії. Жалюгідне видовище я вам скажу. Якась дика неадекватність. Думка

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Бачу Азаров воскрес у публічному просторі.

На зміст його відео час витрачати не буду. Це хай СБУ вивчає.

Я звернула увагу на форму — інтонацію та манеру триматись.

Справжній член політбюро ЦК КПРС, який розмовляє з робітниками і селянами.

Я ще застала таких колишніх чиновників вищого рангу, коли у серпні 2021 була призначена на посаду заступника міністра. Вони і до мене в кабінет намагались ногою двері відкривати.

Це такий тип чиновників, які після звільнення йдуть з кабінета з "кріслом" і ніколи з ним не розлучаються. Вони завжди в ролі "члена політбюро". Це представники старої політичної еліти, які встигли покерувати до Майдану 2014, коли їх влада обмежувалась лише державним кордоном України.

Якось такий колишній міністр уряду Кучми намагався в мене в кабінеті з інтонацією "члена політбюро" розказати кого треба на нагороди подавати(в нього був список своїх "героїв тилу", які хотіли до пенсії мати ще виплати за державні нагороди) і прагнув втрутитись у деякі питання.

Після невдачі, яка його спіткала у моєму обличчі, він образився і написав на мене скаргу.

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Тоді я це відчула як зустріч різних поколінь чиновників і як багато змінилось з часів його перебування на посаді.

От і Азаров — прямо в кадрі зі своїм "кріслом" застряг в ролі прем‘єр-міністра та в російських наративах. І у повчально-наказному тоні "члена політбюро" вчить українців історії.

Жалюгідне видовище я вам скажу.

Якась дика неадекватність.

Джерело

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