Посевная на оккупированных территориях отменяется. Россияне занялись срочной вырубкой леса

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Российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий.

С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины.

При этом предпринимателями производится неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений.

На оккупированных территориях свои правила, свои законы... Фото: Flickr

Вместе с этим, в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, что, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем — к запустению сельскохозяйственных угодий.

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