Посевная на оккупированных территориях отменяется. Россияне занялись срочной вырубкой леса
"Российскими предприятиями организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом производится варварская вырубка, которая, в случае ее продолжения, неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для экологии". Мнение.
Российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий.
С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины.
При этом предпринимателями производится неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.
Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений.
Вместе с этим, в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, что, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем — к запустению сельскохозяйственных угодий.Важно