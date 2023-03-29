Это не апокалипсис. Что на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте

"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута". Мнение.

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Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении.

Параллельно они аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

По сути, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.

В настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:

подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту

демотивировать и психологически ослабить наши войска

спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия

Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что составляет наше преимущество — разумное и грамотное планирование операций.

Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после".

Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага.

Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для него сценарии наших действий.

Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

Это и есть в чистом виде Ипсо с целью влияния на принятие военных решений.

Какие месседжи использует сейчас враг:

якобы решение держать Бахмут — политическое

якобы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении

якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда

Какие две фамилии бесконечно эксплуатируют в российских ИПСО по теме Бахмута?

Президента Украины

командующего Сырского

В целях подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с Главнокомандующим и Начальником Генерального Штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего, где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

Бои за Бахмут – это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации Фото: Getty Images

Что же на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?

Это активная фаза войны. Такая же активная, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага.

Мы обороняем Бахмут так же истово, как любой другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению.

Оборона Бахмута обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Какие могут быть оборонные задачи?

удержание занимаемых рубежей и позиций

недопущение продвижения противника вглубь территории

нанесение врагу значительных потерь

создание условий для перехода в контрнаступление

Защищать Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач.

И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута.

И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут – не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации.

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