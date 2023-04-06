Армия РФ хочет завершить операцию в Бахмуте. Как будет развиваться ситуация на Донбассе и Северском направлении

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"Северское выступление ВСУ" — главная цель россиян

Командование войск противника продолжает концентрировать свои основные усилия в Северо-Донецком операционном районе, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение прошлой недели в его действиях появились определенные особенности и нюансы, подтверждающие в основном наши выводы относительно дальнейших ВОЗМОЖНЫХ направлений развития оперативной ситуации в указанном районе.

В частности:

севернее Бахмута все более четким и акцентированным становится стремление противника таки "решить вопрос Северского выступления ВСУ", еще до завершения боев за Бахмут;

командование войск противника, очевидно, проводит СКРЫТЫЕ перегруппировки северо-восточнее г. Бахмут, смысл которого сводится к сосредоточению ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств на этом направлении. При этом оно так и не вводит южнее свои оперативные резервы для ускорения завершения боев в районе г. Бахмут и его окрестностях, ограничиваясь исключительно пополнением уже развернутых и введенных там в бой частей и подразделений, для поддержания минимально необходимого уровня их боеспособности;

почти синхронно с усилиями командования войск противника, которые оно прилагает к северу от Бахмута, противник также активизировал свою подготовку к продолжению своих активных наступательных действий на Лиманском направлении.

Противник не просто так концентрируется на направлении Кременная — Лиман

На практике это смотрится следующим образом.

На направлении Кременная — Лиман противником сосредоточены, на данный момент, наиболее боеспособные части и подразделения всей "объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" (причем, уровень их концентрации здесь — самый высокий на всем фронте, не под Бахмутом или Авдеевкой, не на Угледарском или Запорожском направлениях, а именно здесь). По сути, они здесь как селедка в банке. Почти так же, как это было в прошлом году в направлении Изюм – Славянск. Кого здесь только не встретишь – от 6-го тп 90-тд и мсп 144-й мсд до наиболее укомплектованных полков и батальонов 2-го АК, БАРС и ТРО и подразделений российских НДС. В этой сравнительно узкой полосе командованием противника развернуто не менее 425-427 единиц бронетехники только на второй линии (по рубежу Кременная – Рубежное), примерно еще треть от этой численности оперирует непосредственно на первой линии. Очевидно, что все это шобло собралось здесь не для того, чтобы охлаждаться по подвалам в Кременной.

Россияне концентрируются на северо-восточном участке фронта. Кого здесь только нет! Фото: Новое время

Наиболее вероятной ближайшей целью его является выход к рубежу р. Черный Жеребец и Лимана и в дальнейшем форсирование с севера р. Северский Донец, собственно, на Северском направлении. Думаю, в этом контексте в ближайшее время это УВ противника попытается занять район Заречного и Торского и выйти на г. Северский Донец между Дроновкой и Серебрянкой.

Одновременно в течение прошлой и текущей недель противник "пробовал" атаковать по направлению Краснополовка — Раздолевка и Яковлевка — Веселое (четко с юга на север, в направлении г. Северск). Также противник попытался атаковать по дирекции Берестово — Выемка и в районе с. Белогоровка (верхн.) одновременно с юго-восточного направления и от Шипиловки. Пока это все – "проба пера" (если в районе с. Раздолевка оперирует 12-й ШЗ ЧВК "Вагнер", то на остальных направлениях действуют батальоны и полки 2-го АК, преимущественно ТрО и МР), и лично меня, в этом контексте, занимает один интересный вопрос – а где, собственно, сейчас бродит вся 6-я мсд 3-го АК пигдогов – тот самый "оперативный резерв" этого УВ противника. У меня существуют достаточно аргументированные подозрения, что эта дивизия всеми своими полками "всплывет" именно на этом направлении. Ведь очевидно, что без действий "с юга", все собравшееся под Кременной и в ней самой шобло вряд ли сможет достичь "желаемого эффекта" в отношении Северского выступления ВСУ.

Четыре главных тренда происходящего в Бахмуте

Теперь попробуем оценить происходящее непосредственно в районе г. Бахмут в контексте всего выше сказанного.

Очевидно, что командование войск противника таки спешит "завершить бахмутскую операцию". Но, при этом совсем не желает ускорить ее путем введения в бой дополнительных сил и средств (т.е. ее "себестоимость" уже является для него достаточно чувствительным вопросом, чего раньше не замечалось). Здесь оперирует целая "россыпь" штурмовых отрядов (батальонов) ЧВК "Вагнер", усиленных подразделениями 57-й омсбр и 2-х полков НДС. После того, как им не удалось достичь рубежа Богдановка – Хромово (т.е. завершить бои за Бахмут самым быстрым путем), они перенесли усилия в центральную часть города и на его северные и южные районы (т.е. решили таки исключительно за счет преимущества в живой силе просто вытеснить ВСУ из города в лоб, причем – исключительно "вагнерятами"). Очевидно, что сам по себе Бахмут (превратившийся в город-призрак) противнику не нужен. Ему нужно — "завершение боев в этом районе" и восстановление структуры оперативного построения его УВ, действующей на этом операционном направлении (т.е. потому, что он, сам по себе, сковывает их значительную часть и мешает рокадному маневрированию). Очевидно, что УВ противника, сосредоточенное на направлении Кременна – Лиман, долго ждать момента "взятия Бахмута" своими южными "коллегами", чтобы те наконец-то смогли приступить к "решению проблемы Северского выступления", не может. Обычно такие "ожидания" в сосредоточенном состоянии заканчиваются достаточно фатально для тех, кто собственно и ожидает. Очевидно, что выбор между двумя "последующими оперативными задачами" — пробиваться на рубеж Константиновка — Часов Яр, или же попробовать наступление в сторону Приволье — Славянск или Северска, который предстанет перед российским командованием "по завершении боев за Бахмут", логично было бы сделать в пользу последней. Но на сегодняшний день не факт, что он вообще возникнет.

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