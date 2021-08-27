Дна немає. Хто заробляє на українській кризі і чи є з неї вихід

Чи є дно?

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зараз модно говорити про те, що Україна досягла дна, гірше вже нікуди, тому в нас немає іншого виходу, як рухатися в бік поліпшення. Ну, в сенсі, ми такі бідні, що біднішими бути не можемо, і тепер рух можливий тільки в сторону покращення.

Також модно говорити і про те, що зараз система сама впаде, усе розвалиться, і в країни не буде іншого шляху, окрім як до процвітання.

У мене для вас погана новина — падати можна нескінченно. Дна не існує. Вам же розповідають сьогодні про підвищення середньої заробітної плати? Розповідають. І вона дійсно зростає. У доларовому еквіваленті.

Але на цю зарплату ви купити можете менше, ніж на ту низьку 7 років тому. Тобто збільшивши ВВП, збільшивши середню зарплату, перші особи постмайданної країни упустили наш добробут ще нижче, ніж він був до Майдану.

Немає такої точки падіння, коли гірше вже неможливо. Тому що в суспільстві завжди є люди, які заробляють на цьому падінні, на беззаконні, на вседозволеності.

На знеціненні гривні, на зміцненні гривні, на розміщенні євробондів, на захопленні чорноземів, на збитках держпідприємств, на прибутку держпідприємств, на військовому майні, на видобутку вмісту надр.

5 млн га сільгосп земель зникли з держвласності, пам'ятаєте, нам обіцяли сказати, куди?

Адже хтось сіє й оре і заробляє на суспільній власності. У міноборони 400 000 га, у Мінагро 400 000 га … Орють. У надрах України за різними підрахунками від 2 до 11 трлн доларів копалин, і хтось сьогодні це видобуває і заробляє на цьому.

Землю можна використовувати нескінченно. Розробляти надра можна років 100, а, може, і 1000. Тому дна немає.

Ось у такому стані, коли частина суспільства, якій довірено управління країною, користується громадським благом з метою особистого збагачення — держава Україна буде падати, показуючи при цьому зростання трохи нижче інфляції.

Просто подивіться на обличчя керівників держвласністю, послухайте їхні промови — вони схожі на тих, хто страждає від падіння?

Держапарат буде заробляти на наших ресурсах, на наших надрах, на нашій суспільній власності нескінченно. Поїдуть українці, приїдуть пакистанці й афганці. Поїдуть пакистанці — приїдуть китайські роботи. А держапарат завжди буде на цьому заробляти.

Винні будуть олігархи, Росія, Америка, Китай, відсталий народ, а держапарат буде на всьому заробляти. Дна немає.

Сьогодні держапарат — це інструмент особистого збагачення перших осіб країни та їхнього оточення. Інструмент особистого збагачення чиновницьких станів. Поки держапарат не буде перетворений на інструмент подолання бідності та в інструмент досягнення загального процвітання — Україна буде падати.

Важливо

Найголовніший олігарх. Чому в Україні потрібно реформувати держапарат, а не народ

Падіння може тривати нескінченно, поки до управління країною не прийдуть люди, мета яких — це падіння зупинити. Мета яких — направити використання суспільних ресурсів на підвищення добробуту найбідніших верств населення.

Це той перший мінімальний крок, який повинні зробити люди, які прийшли до влади — забезпечити пересічним громадянам безбідне існування тільки за рахунок зміни управління природними ресурсами і держвласністю.

Ну, а економічна політика, здатна подвоїти і потроїти ВВП — це окрема розмова.

Першоджерело.