Возвращение внутренних оффшоров. Почему Китай и Британия лечат экономику не по Гетьманцеву

Одним из параллельных Brexit-у процессов в Великобритании (с конца 2016 года) было воссоздание свободных портов — Freeports — территорий до 45 км (морские порты или аэропорты) на которых действуют более мягкие таможенные и налоговые правила, а также создается особое планирование инфраструктуры с целью максимальной поддержки инвестиций, занятости и инноваций.

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Подобная практика существовала с 1984 по 2012 год и охватывала 8 территорий, включая Ливерпуль, Саутгемптон и порт Тилбери.

Сегодня Великобритания, не обремененная правилами ЕС (хотя там на сегодня существует около 80 таких территорий, но с более умеренными налоговыми преференциями и жесткими правилами государственного субсидирования), возрождает политику внутренних офшорных зон.

Расположение восьми новых свободных портов было объявлено в мартовском бюджете-2021, включая аэропорт Ист-Мидлендс, порты Ливерпуль, Плимут, Солент и Темза.

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Бизнес в Freeport получит с апреля 2022 года временные налоговые льготы по социальным отчислениям с фонда оплаты труда, специальные вычеты на инвестиционные расходы, скидки при покупке недвижимости и освобождение от налогов с нее, безналоговый импорт сырья и комплектующих для производств, находящихся на территории Freeport, а также субсидии от властей.

Шотландское правительство, которое сначала скептически относилось к свободным портам, теперь планирует ввести свою собственную схему, получившую название "green ports".

Аналогичную политику реализует и Китай, власти которого 5 сентября утвердили план развития так называемой "зоны углубленного сотрудничества" для территорий Гуандун-Макао (побережье Южно-Китайского моря, что граничит со специальными административными районами Гонконг и остров Макао).

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Территория сотрудничества также предлагает преференциальный режим налогообложения: сниженные ставки корпоративного налога и ускоренную амортизацию основных средств, иностранные инвестиции в туризм и новые технологии получат льготу по налогу на репатриацию, работодатели смогут платить пониженную ставку налога с доходов своих наемных сотрудников.

Таким образом, одним из возможных источников оживления экономической жизни после пандемии Covid-19 некоторые правительства (в отличии от украинского, считающего рост налогового давления универсальным средством поддержки экономики) видят реинкарнацию свободных экономических зон.

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