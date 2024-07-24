Глухая стена, неопределенность и выживание. Что своими налоговыми изменениями готовит власть украинцам

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Новая политика мобилизации доходов становится неизбежным приговором любому хоть отчасти существенному восстановлению национальной экономики. Сознательно создается растущая по глубине колея зависимости от внешней помощи и болезненное сжатие возможностей внутренних.

Обязательства перед кредиторами и война (скорее всего, в такой последовательности считает КМУ) являются достаточным основанием для:

полного отказа от поиска альтернативных решений ни по их сути (разве внезапное поднятие налогов — единственный вариант?), ни по их форме (почему акцент на изъятие доходов экономически активных украинцев и особенно малого предпринимательства, а не равномерное распределение между корпоративным сектором и населением?). Более того, нет никаких подтверждений, что подобные попытки вообще предпринимались за последние 2,5 года;

вопиющей, нарочитой закрытости от общества и ошеломляющей внезапности принимаемых решений (ни объяснений, ни диалога, ни времени хоть как-то приспособиться). Глухая стена, неопределенность и выживание — участь тех, кто, несмотря ни на что, продолжает жить, работать и платить налоги в Украине.

Мобилизация доходов — заранее провальная политика с немощной формой ее реализации и весьма грустными последствиями. А именно — некая форма экономического концлагеря, где работают только госсектор и ВПК на внешнем финансировании, а также существует мощная (сопоставимая или больше официальной) теневая экономика.

Украина точно такого не заслуживает. Более того, из года в год налогоплательщики сверх всех планов и разнарядок доходов бюджета увеличивают добровольную уплату налогов. Вот что нужно поддержать и культивировать, а не наращивать контроль государства, усиливать административное и налоговое давление, ограничивать экономические свободы. Чем раньше власть это признает, тем лучше. Немедленная политическая ответственность авторов этого фискального чудовища начнет процесс признания и осознания совершенной ошибки.

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