Глуха стіна, невизначеність і виживання. Що своїми податковими змінами готує влада українцям

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Нова політика мобілізації доходів стає неминучим вироком будь-якому хоч трохи істотному відновленню національної економіки. Свідомо створюється все глибша колія залежності від зовнішньої допомоги і болісне стиснення можливостей внутрішніх.

Зобов'язання перед кредиторами і війна (найімовірніше, у такій послідовності вважає КМУ) є достатньою підставою для:

повної відмови від пошуку альтернативних рішень ані за їхньою суттю (хіба раптове підняття податків — єдиний варіант?), ані за їхньою формою (чому акцент на вилучення доходів економічно активних українців, а надто малого підприємництва, а не рівномірний розподіл між корпоративним сектором і населенням?). Ба більше, немає жодних підтверджень, що схожі спроби узагалі здійснювалися за останні 2,5 року;

кричущої, навмисної закритості від суспільства і приголомшливої раптовості ухвалюваних рішень (ані пояснень, ані діалогу, ані часу хоч якось пристосуватися). Глуха стіна, невизначеність і виживання — доля тих, хто, попри все, продовжує жити, працювати і платити податки в Україні.

Мобілізація доходів — заздалегідь провальна політика з немічною формою її реалізації та вельми сумними наслідками. А саме — така собі форма економічного концтабору, де працюють тільки держсектор і ВПК на зовнішньому фінансуванні, а також діє потужна (порівнянна або більша за офіційну) тіньова економіка.

Україна точно на таке не заслуговує. Ба більше, із року в рік платники податків понад усі плани й розподіли доходів бюджету збільшують добровільну сплату податків. Ось що потрібно підтримати й культивувати, а не нарощувати контроль держави, посилювати адміністративний і податковий тиск, обмежувати економічні свободи. Що раніше влада це визнає, то краще. Негайна політична відповідальність авторів цього фіскального чудовиська почне процес визнання й усвідомлення зробленої помилки.

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