Творці похмурого майбутнього. Чи є альтернатива планам влади підвищити податки в Україні

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Слідами доопрацювання законопроєкту №11416 (нові податки-2024). Єдине важливе зі знаком "+" — це відмова від військового збору у вигляді податку з обороту для загальної системи оподаткування. В умовах, коли кожне четверте підприємство — збиткове, наслідки були б катастрофічними.

Загалом влада відкрито демонструє завчену безпорадність: усі внутрішні резерви вже задіяні, скорочувати витрати бюджету немає можливості (ще 10 млрд як максимум, а потрібно 125), ефект детінізації та інфляційні очікування — не компенсатор (не швидкий, не порахуємо, не переконає МВФ), перевиконання платниками податків бюджету враховано (хоча жодного притомного розрахунку немає). Плоский світ, де зростання податків є безальтернативним рішенням.

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Глуха стіна, невизначеність і виживання. Що своїми податковими змінами готує влада українцям

Наслідки такого підходу очевидні — формальний сектор економіки відповість болючим стисненням і/або сповзанням у тінь (з якою боротимуться ще сильніше, породжуючи супутню шкоду й корупцію). У 2025-му і 2026 роках довірчі зустрічі бізнесу та влади стосовно збільшення податків стануть регулярними (уважно читаємо Бюджетну декларацію 2025-2027), а походи за додатковим зовнішнім фінансуванням — дедалі безнадійнішими.

Вихід із ситуації, впевнений, є. Змінити ідеологію (мову загальних цілей замість мови інструментів), а заразом — і "творців похмурого майбутнього", провести до кінця року радикальну податкову й адміністративну військову реформу, замінити у 2025-2027 директивне зростання податків відновленням економіки (природний, а не насильницький приріст податкових надходжень). Список, зрозуміло, не закритий. Замість економіки нагляду і регулювання збудуємо економіку свободи і розвитку.

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