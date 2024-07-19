Падіння гривні, високі борги, нові дороги. Що чекає на Україну і чому мовчать платники податків

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БЮДЖЕТНА ДЕКЛАРАЦІЯ 2025—2027

(економічний та фіскальний аспект)

1. Бізнес чекає вагоме зростання податкового навантаження у 2025 році порівняно з поточним роком, приріст доходів бюджету-2025 складає 646,5 млрд грн або +36,6 відсотка.

Увага, надзвичайне зростання податкового навантаження! На 3 роки передбачено розроблення щороку пакета додаткових заходів із збору податків в обсязі близько 340 млрд грн. Частка податкових надходжень у ВВП зросте на 3,1%.

2. Основні макропоказники у 2025 році свідчать про свідоме замороження економіки — реальне зростання складе лише 2,7% ВВП. Загалом за три наступні роки ми подолаємо лише трохи більше, ніж половину наслідків 2022 року (падіння-22 склало 28,8%, відновлення 2025-2027 — 16,4%). Це надзвичайно низки темпи.

3. Дефіцит держбюджету-2025 прогнозується на рівні 18,2% ВВП в 2025 році (Держбюджет-2024 ухвалено з дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% ВВП). Проте, у 2025-2027 рр. прогнозується пікове за траєкторією скорочення дефіциту державного бюджету – з 20,6% до 6,7% або на 13,9% від ВВП. Таке вкрай амбітне, з ознаками утопії, завдання (скоротити дефіцит на майже 1 трлн грн), скоріше за все, й є головною причиною шквалу податків, що чекатиме українців найближчі 3 роки.

4. Стратегічна ціль боргової політики — зниження рівня державного та гарантованого боргу до 90% ВВП у 2027 році (на кінець цього року 110%), для чого Уряд хоче максимізувати надходження від ОВДП у 2025-2027 роках. Ще один виклик реальності (масштаб скорочення у 20% ВВП).

5. Курс гривні: 2025 рік — 45 грн/дол; 2026 рік — 46,5 грн/дол, 2027 — 46,4 грн/дол. На жаль, навіть сьогоднішні курси валют з цим не згодні.

6. Базовий сценарій — активні бойові дії як мінімум впродовж усього 2025 р.

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7. У 2025-2027 рр. Уряд утримається від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень (жорстка податкова політика, відсутність нових стимулів та преференції для бізнесу).

8. Пріоритетні завдання податкової політики сконцентровані на виконанні Нацстратегії доходів до 2030 року, яку заборонено міняти або удосконалювати, зокрема: скасування пільг з податку на прибуток, проте запровадження норм щодо повного вирахування витрат (миттєвої амортизації); за практикою ЄС більш активна протидія ухиленню від сплати податків; удосконалення правил трансфертного ціноутворення відповідно до рекомендацій ОЕСР; запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей; перегляд ключових елементів військового збору, в тому числі зростання ставки (охоплює всі доходи фізичних осіб та інвесторів, зокрема КІК), кола його платників, бази та об’єктів оподаткування.

9. Пріоритетні завдання митної політики також базуються на Нацстратегії доходів до 2030 року (посилення антикорупційних заходів та підвищення довіри до митних органів; підтримки та співпраці з бізнесом; розвиток міжнародного митного співробітництва; інституційний розвиток митних органів; розвиток IT та забезпечення технічними засобами контролю). Загалом є побоювання, що нормального перезавантаження контролюючих органів не планується — фасадні зміни, що майже ні на що не вплинуть.

10. Соціальні стандарти заморожуються на 3 роки (зниження купівельної спроможності і добробуту найбільш вразливих верств населення) — розміри прожиткового мінімуму на 2025—2027 рр. на рівні 2024 року (2 920 грн, мін. пенсія — 2 361 грн). Соціальні послуги — не єдиний постраждалий (-45,2 млрд грн), скорочення видатків чекатиме Мінінфраструктури (-16,3 млрд грн) та охорону здоров’я (-11,9 млрд грн).

11. У 2025—2027 роках розмір мінімальної заробітної плати — 8000 гривень.

12. Хоча рівень корупції залишається високим, все одне відновлюють будівництво доріг — Дорожній фонд: фінансування у 2025 році – 43,8 млрд грн, у 2026 і 2027 рр. відповідно 124 та 233,8 млрд грн. Чекаємо нових розслідувань від Bihus.Info.

Підсумовуємо. Україну чекатиме надмірно жорстка фіскальна політика, що поряд з війною стане головною причиною незадовільних темпів економічного відновлення, сукупний попит залишатиметься в пригніченому стані, а стандарти життя будуть погіршуватися. Але все це задовольняє поточний Уряд, а платники податків мовчать.

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