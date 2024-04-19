Отруйна податкова полiтика: що показало розслідування Ради бізнес-омбудсмена

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Рада бізнес-омбудсмена (РБО) зробила добру справу у новому розслідуванні "Податкові перевірки – перевіряй, але довіряй". Питання раптового для бізнесу повернення податкових перевірок під час війни стало окремою лінією розлому між суспільством та владою. А кримінальні провадження та перевірки перетворилися на найбільш поширену форму діалогу держави та бізнесу (до речи президентські три місяці без масок-шоу вже сплили).

Зверну увагу на ті висновки РБО, у яких повністю впевнений за власними спостереженнями та дослідженнями.

Проблеми з довірою бізнесу до податкових органів хронічні та системно недооцінені: за даними РБО, довіра до регіональних податківців складає 13,3%, до центрального апарату — 18,9%. В той час як останнє дослідження громадської думки, що проведено під егідою ДПС (у січні 2023 року), вважає, що близько двох третіх бізнесу (66%) довіряє відомству. Дивна (у 3 рази) похибка вимірювання. В країні безпідставно культивується надагресивна модель збирання податків: робота СМКОР (блокування накладних) та податкові перевірки є "найбільш популярними" темами для скарг бізнесу. У 85% випадків за період 2022-2023 податкові перевірки завершувалися складанням актів/ППР зі штрафами (у 2017-2021 показник був 74%), хоча їх рівень ефективності є наднизьким — лише 4 грн зі 100 потрапляє до бюджету! Приклад 2023 року: ДПС донараховано 75 млрд грн — 100%, але узгоджено бізнесом лише 25,3 млрд грн — 33,7%, з яких тільки 3,07 млрд грн надійшло до бюджету — 4,1%. При тому, що 99% платежів до бюджету є добровільними, бізнес постійно їх нарощує — станом на 01.04.24 зростання платежів до зведеного бюджету у порівнянні з першим кварталом 2023 року склало +58,5% або +148,2 млрд. Водночас Національна стратегія доходів та "політика мобілізації доходів" стимулює подальшу побудову надскладного, роздутого, нестабільного та недружнього до бізнесу податкового законодавства. Силові досягнення наповнення бюджету є мізерними, а надзвичайна бюджетна ефективність податкових перевірок — фейком: частка здобутків від перевірок за останні 7 років ніколи не досягала 1% в загальній сумі податкових надходжень. Ковідний та військовий мораторій лише підтвердили це (перевірок не було, але надходження до бюджету все одне зростали). Податкові органи все більше схожі на те, що дещо раніше створили з митницею, а потім з БЕБ, де єдиний адекватний вихід з системної кризи — повне перезавантаження інституції: останні 7 років, навіть попри неодноразову зміну керівництва, спроби встановити ключові показники ефективності, конфігурація ключових проблем довкола податкових перевірок не змінилася, а подекуди вони навіть поглибилися.

Так, останні роки спостерігаємо побудову економіки нагляду та регулювання на основі посилення втручання держави у справи бізнесу та платників податків, а податкова політика стає отруйною для її відновлення.

Курс негайно потрібно змінювати!

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