Отруйна податкова полiтика: що показало розслідування Ради бізнес-омбудсмена
Експерт у податковій сфері В'ячеслав Черкашин аналізує розслідування Ради бізнес-омбудсмена України щодо податкових перевірок. І зрештою доходить висновку: вся система потребує повного перезавантаження та зміни цінностей
Рада бізнес-омбудсмена (РБО) зробила добру справу у новому розслідуванні "Податкові перевірки – перевіряй, але довіряй". Питання раптового для бізнесу повернення податкових перевірок під час війни стало окремою лінією розлому між суспільством та владою. А кримінальні провадження та перевірки перетворилися на найбільш поширену форму діалогу держави та бізнесу (до речи президентські три місяці без масок-шоу вже сплили).
Зверну увагу на ті висновки РБО, у яких повністю впевнений за власними спостереженнями та дослідженнями.
- Проблеми з довірою бізнесу до податкових органів хронічні та системно недооцінені: за даними РБО, довіра до регіональних податківців складає 13,3%, до центрального апарату — 18,9%. В той час як останнє дослідження громадської думки, що проведено під егідою ДПС (у січні 2023 року), вважає, що близько двох третіх бізнесу (66%) довіряє відомству. Дивна (у 3 рази) похибка вимірювання.
- В країні безпідставно культивується надагресивна модель збирання податків: робота СМКОР (блокування накладних) та податкові перевірки є "найбільш популярними" темами для скарг бізнесу. У 85% випадків за період 2022-2023 податкові перевірки завершувалися складанням актів/ППР зі штрафами (у 2017-2021 показник був 74%), хоча їх рівень ефективності є наднизьким — лише 4 грн зі 100 потрапляє до бюджету! Приклад 2023 року: ДПС донараховано 75 млрд грн — 100%, але узгоджено бізнесом лише 25,3 млрд грн — 33,7%, з яких тільки 3,07 млрд грн надійшло до бюджету — 4,1%. При тому, що 99% платежів до бюджету є добровільними, бізнес постійно їх нарощує — станом на 01.04.24 зростання платежів до зведеного бюджету у порівнянні з першим кварталом 2023 року склало +58,5% або +148,2 млрд. Водночас Національна стратегія доходів та "політика мобілізації доходів" стимулює подальшу побудову надскладного, роздутого, нестабільного та недружнього до бізнесу податкового законодавства.
- Силові досягнення наповнення бюджету є мізерними, а надзвичайна бюджетна ефективність податкових перевірок — фейком: частка здобутків від перевірок за останні 7 років ніколи не досягала 1% в загальній сумі податкових надходжень. Ковідний та військовий мораторій лише підтвердили це (перевірок не було, але надходження до бюджету все одне зростали).
- Податкові органи все більше схожі на те, що дещо раніше створили з митницею, а потім з БЕБ, де єдиний адекватний вихід з системної кризи — повне перезавантаження інституції: останні 7 років, навіть попри неодноразову зміну керівництва, спроби встановити ключові показники ефективності, конфігурація ключових проблем довкола податкових перевірок не змінилася, а подекуди вони навіть поглибилися.
Так, останні роки спостерігаємо побудову економіки нагляду та регулювання на основі посилення втручання держави у справи бізнесу та платників податків, а податкова політика стає отруйною для її відновлення.
Курс негайно потрібно змінювати!
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