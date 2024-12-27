Бізнесменам тут не місце: який вигляд матиме податкова система України у 2025 році

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Що нам пропонують у 2025 році у сфері податків

Домашнім податковим завданням України анонсовано запровадження "політики мобілізації доходів" і вкрай наполеглива реалізація Нацстратегії доходів до 2030 року. Крім цього, дороговказами-2025, як і у поточному році, стануть міжнародні зобов’язання України (перед МВФ, ЄС, країнами-донорами) та додаткові витрати бюджету на ведення війни.

Тож чого чекати платникам податків у 2025 році?

По-перше, на всі нові потреби бюджету реакція уряду буде стандартною, тобто ЗРОСТАННЯ ПОДАТКІВ ТРИВАТИМЕ! Головне джерело також уже відомо — збільшення основної ставки ПДВ. Поряд із цим:

більшість податкових пільг будуть переглянуті та, за можливості, скорочені. Зокрема на компанії чекає скасування пільг із податку на прибуток з переходом на правило миттєвої амортизації окремих активів (деякі види машин та обладнання);

подальше зростання екологічного податку з викидів вуглецю (СО2), рентних платежів і, вже традиційно, акцизів;

оподаткують доходи від крипти/віртуальних активів — податком на прибуток або ПДФО за ставкою 18%. Жодних пільг або знижених ставок не буде.

По-друге, стратегічні цілі податкової політики у 2025 році є агресивними до умов ведення бізнесу та будь-якої економічної активності, а саме: закриття можливостей для ухилення від сплати податків, підвищення рівня комплаєнсу (дотримання) та боротьба з тіньовою економікою. Тобто, УКРАЇНА ЗАЛИШИТЬСЯ З РЕПРЕСИВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ — недружньою, швидко змінюваною та закритою, що обслуговується досі нереформованими органами контролю, створюючи широке поле для корупції, зловживань і тиску на бізнес.

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Додатково будуть реалізовані такі заходи:

органи місцевого самоврядування отримають додаткові повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів (перевірок стане більше);

у межах впровадження Е-аудиту з 2025 року всі великі платники податків (а з 2027 року — всі платники ПДВ) будуть подавати за запитом стандартний аудиторський файл SAF-T UA (важка та непотрібна новація для бізнесу під час війни);

примітивна імплементація євроінтеграційного загального правила протидії ухиленню від сплати податків та інших аналогічних заходів, а також введення податкової звітності операторів цифрових платформ (Директива ЄС DAC 7), що передбачатиме отримання податківцями даних щодо доходів фізосіб від дистанційної торгівлі без реєстрації або зловживаючи спрощеною системою (обідві новації — прямий шлях до нової хвилі зростання кількості податкових спорів та збільшення вартості дотримання вимог законодавства).

Найбільш жахливим трендом 2025 року стане акцентоване ПОЛЮВАННЯ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ. Найімовірніше, після проходження шоку від запровадження військового збору, владою буде продовжено політику утискання ССО через:

підступне підняття податкового навантаження для платників єдиного податку;

звуження дозволених видів діяльності;

нових "хрестових походів" (масові штрафи та перевірки).

Отже, наступний рік не стане менш конфліктним чи динамічним, а кількість викликів та загроз лише зросте. Проте зберігаємо позитивний настрій. Це не вперше.

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