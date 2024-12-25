ФОПи платитимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року: президент підписав закон

Закон №9319 регулює норми виплати податків після їхнього історичного підвищення, щоб спростити оподаткування резидентів "Дія Сіті" та їхніх фахівців.

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З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОП) почнуть сплачувати збільшені податки — президент України Володимир Зеленський затвердив відповідний закон. Про це йдеться в картці закону №9319.

Цей закон регулює порядок сплати податків після їхнього історичного збільшення. Його було розроблено з метою спростити оподаткування резидентів "Дія Сіті" та їхніх фахівців.

Як пояснив голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, закон включає такі положення:

для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів скасували норму щодо незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких людей у резидента "Дія Сіті" складає менше 9. Водночас передбачили "запобіжник проти зловживань" — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування в статусі резидента "Дія Сіті", треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-фахівців;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на час дії воєнного стану і в післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Так, наприкінці листопада 2024 р. президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає:

збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);

впровадження військового збору для ФОПів;

50% податку на надприбуток банків;

збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;

25% податку на прибуток для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.