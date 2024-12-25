ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года: президент подписал закон
Закон №9319 регулирует нормы выплаты налогов после их исторического повышения, чтобы упростить налогообложение резидентов "Дія Сіті" и их специалистов.
С 1 января 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) начнут уплачивать увеличенные налоги – президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий закон. Об этом говорится в карточке закона №9319.
Этот закон регулирует порядок уплаты налогов после их исторического увеличения. Он был разработан с целью упростить налогообложение резидентов "Дія Сіті" и их специалистов.
Как пояснил председатель бюджетного финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, закон включает следующие положения:
- для резидентов "Дія Сіті" со статусом стартапов отменили норму о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов "Дія Сіті", если количество таких людей у резидента "Дія Сіті"составляет менее 9. В то же время предусмотрели "предохранитель против злоупотреблений" — если стартап не выполнил критерии до завершения второго года пребывания в статусе резидента "Дія Сіті", нужно будет доплатить НДФЛ и ЕСВ;
- освобождение от налогообложения налога на выведенный капитал благотворительной помощи, предоставленной резидентами "Дія Сіті" в пользу ВСУ;
- отмена актов предоставленных услуг для гиг-специалистов;
- усиление "антикритериев" резидентства "Дія Сіті" на время действия военного положения и в послевоенный период;
- устранение некоторых редакционных неточностей профильного Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".
Так, в конце ноября 2024 г. президент Зеленский также подписал закон о повышении налогов. Ожидается, что доход государства от налогов в 2025 году составит 141 миллиард гривен.
Этот закон предусматривает:
- увеличение военного сбора с 1,5 до 5% (исключение – военнослужащие);
- внедрение военного сбора для ФЛП;
- 50% налога на сверхприбыль банков;
- увеличение минимального налогового обязательства для земель;
- 25% налога на прибыль для финкомпаний;
- освобождение кэшбека от налогообложения.
Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.