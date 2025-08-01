Сигареты подорожают в 2,4 раза: почему рост цен на табак неизбежен — сначала в Европе, потом в Украине

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ЕС делает еще одну попытку (после 2022 года) модернизировать Директиву о налогообложении табачных изделий (пересмотр базовой TED или 2011/64/ЕС и точечные изменения в Директиву 2020/262/ЕС).

Основные нововведения:

расширение сферы действия TED на так называемые "новые инновационные продукты" (е-сигареты, нагревательный табак, никотиновые пакетики etc). Указанные продукты также будут подлежать новым минимальным налогам (кстати, шведский снюс остается вне сферы действия Директивы);

в существующую электронную систему регистрации и мониторинга перемещения подакцизных товаров в пределах ЕС будет включен сырьевой табак (raw tobacco);

главное, повышение минимальных ставок налогообложения на табачные изделия с возможностью корректировки в соответствии с экономической ситуацией в каждом государстве-члене ЕС на основе общего уровня цен. Скачок MIN налога на сигареты составит 139% — с 90 до 215 евро за 1000 штук.

От такого решения из 27 стран только 5 (Бельгия, Финляндия, Франция, Нидерланды и Ирландия) не ждет значительный рост цен (они уже ввели налоги на табак, превышающие текущий средний показатель по ЕС). В других государствах-членах рост цен будет колебаться от 1 до 2 евро за пачку сигарет.

В целом чиновники ЕС считают, что предложенный пересмотр ставок и правил позволит сгенерировать дополнительные ежегодные налоговые поступления в размере 15 млрд евро. Кроме того, 6 млрд евро будет сэкономлено на расходах на здравоохранение.

Для Украины, которая достигнет старых табачных минимумов только в 2028 году (Закон 4115), это будет означать очередной оживленный пересмотр ставок, еще большую динамику роста цен и, соответственно, новый скачок теневого сигаретного рынка в 2026-2028 годах!

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