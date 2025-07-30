Электронные сигареты под запретом: в Раде зарегистрировали жесткий законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет производства, импорта и продажи электронных сигарет. Инициатива направлена на защиту здоровья молодежи, которая все активнее употребляет эти изделия.

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Народные депутаты зарегистрировали законопроект №13548, который предлагает ввести полный запрет на производство, оборот, импорт и продажу электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей к ним на территории Украины.

В пояснительной записке к документу указано, что целью законопроекта является защита общественного здоровья и уменьшение распространения никотиновой зависимости среди населения. В частности, авторы инициативы обращают внимание на тревожную статистику среди подростков. По данным Минздрава, каждый пятый украинец в возрасте 13-15 лет регулярно употребляет электронные сигареты. В 2023 году этот показатель составлял 19,6%, тогда как в 2017-м — 18,4%.

В проекте подчеркивается, что электронные сигареты представляют серьезную угрозу здоровью из-за содержания токсичных и канцерогенных веществ, таких как формальдегид, диацетил, акролеин, а также тяжелые металлы — никель, свинец, олово. Среди возможных последствий их использования называют болезни легких, включая облитерирующий бронхиолит, липоидную пневмонию и спонтанный пневмоторакс.

Авторы документа также отмечают, что в Украине существуют существенные проблемы с контролем за продажей вейпов несовершеннолетним. Около 47,3% подростков не имели трудностей с покупкой сигарет, несмотря на возрастные ограничения. В то же время почти половина подростков-курильщиков (47%) выражают желание прекратить курить, но общая эффективность попыток отказа от вейпинга снижается.

Документом предусмотрено внесение изменений в действующее законодательство, в частности в законы Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий..." и "О государственном регулировании производства и оборота...". Предлагается изъять электронные сигареты из всех форм правового оборота, лишить отрасль любой государственной поддержки и ввести ответственность за нарушение установленного запрета.

Напомним, полный запрет электронных сигарет уже действует в ряде стран, среди которых Индия, Таиланд, Сингапур и Бразилия. В США и Австралии введены жесткие ограничения из-за массового роста вейпинга среди молодежи. В Украине ранее уже была запрещена продажа электронных сигарет несовершеннолетним, однако фактический доступ остался практически неконтролируемым.

Фокус напоминает, что с июля прошлого года в Украине действует запрет на продажу электронных сигарет с ароматизаторами.

Как сообщал Фокус, электронные сигареты все чаще становятся причиной пожаров.

Недавно ученые заявили, что беременным не стоит курить некоторые вейпы.