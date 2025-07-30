Електронні сигарети під забороною: у Раді зареєстрували жорсткий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає заборону виробництва, імпорту та продажу електронних сигарет. Ініціатива спрямована на захист здоров’я молоді, яка дедалі активніше вживає ці вироби.

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Народні депутати зареєстрували законопроєкт №13548, який пропонує запровадити повну заборону на виробництво, обіг, імпорт та продаж електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин до них на території України.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що метою законопроєкту є захист громадського здоров’я та зменшення поширення нікотинової залежності серед населення. Зокрема, автори ініціативи звертають увагу на тривожну статистику серед підлітків. За даними МОЗ, кожен п’ятий українець віком 13–15 років регулярно вживає електронні сигарети. У 2023 році цей показник становив 19,6%, тоді як у 2017-му – 18,4%.

У проєкті підкреслюється, що електронні сигарети становлять серйозну загрозу здоров’ю через вміст токсичних і канцерогенних речовин, таких як формальдегід, діацетил, акролеїн, а також важкі метали – нікель, свинець, олово. Серед можливих наслідків їх використання називають хвороби легенів, включаючи облітеруючий бронхіоліт, ліпоїдну пневмонію та спонтанний пневмоторакс.

Автори документа також наголошують, що в Україні існують суттєві проблеми з контролем за продажем вейпів неповнолітнім. Близько 47,3% підлітків не мали труднощів із купівлею сигарет, попри вікові обмеження. Водночас майже половина підлітків-курців (47%) висловлюють бажання припинити курити, але загальна ефективність спроб відмови від вейпінгу знижується.

Документом передбачено внесення змін до чинного законодавства, зокрема до законів України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів…" та "Про державне регулювання виробництва і обігу…". Пропонується вилучити електронні сигарети з усіх форм правового обігу, позбавити галузь будь-якої державної підтримки та запровадити відповідальність за порушення встановленої заборони.

Нагадаємо, повна заборона електронних сигарет вже діє в низці країн, серед яких Індія, Таїланд, Сінгапур і Бразилія. У США та Австралії запроваджено жорсткі обмеження через масове зростання вейпінгу серед молоді. В Україні раніше вже було заборонено продаж електронних сигарет неповнолітнім, однак фактичний доступ залишився практично неконтрольованим.

Фокус нагадує, що з липня минулого року в Україні діє заборона на продаж електронних сигарет з ароматизаторами.

Як повідомляв Фокус, електронні сигарети все частіше спричиняють пожежі.

Нещодавно вчені заявили, що вагітним не варто курити деякі вейпи.