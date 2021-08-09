Поворот не туда. Почему Украина — самая экономически несвободная страна Европы

Летняя отпускная пора априори не располагает к глубоким выводам и оценке далеких перспектив. Но жаркий дележ Минфином и НБУ "внезапных" денег от МВФ (а там, напомню, $ 2,7 млрд) и видения отдельных топ-чиновников и депутатов о дальнейших судьбах Родины, поневоле стимулируют критическое мышление.

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Выводы напрашиваются следующие:

(1) Корабль под названием "Украина" к его 30-летию готовят к жесткому этатическому развороту.

Вмешательство государства в экономику будет расти, а степень экономической свободы будет еще более сжиматься в объятиях Левиафана (хотя, куда уж дальше, мы шестой год самая экономически несвободная юрисдикция Европы).

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Ярким примером политики "цветения экономики под строгим присмотром чиновника" является то, что собираются сделать в Украине с, пожалуй, самыми потенциально перспективными отраслями первой половины 21 века — IT-рынком и рынком виртуальных валют — речь о законопроектах 4303 и 3637). А именно, для указанных сфер будут созданы отдельные государственные надзорные регуляторы с правом карать и миловать.

Результат уже более-менее очевиден, выйдет или никак или плохо.

(2) Государство явно артикулирует неизбежное усиление налогового и административного давления на бизнес и граждан

Проникновение чиновника в карман каждому украинцу через тарифы на газ, свет и иные коммунальные услуги стало более-менее привычным. Но вот к гиперактивному изъятию денег у налогоплательщиков в виде различных налогов еще придется привыкать.

Предпосылки самые убедительные:

Нулевое декларирование/налоговая амнистия (Закон 1539) уже перерастает из стимула к возврату капиталов в экономику в карательный инструмент сбора налогов (законопроект о непрямых методах контроля расходов граждан уже на подходе);

Пакет якобы антиолигархических законодательных инициатив правительства в начале июля содержит поднятие налогов на 55 млрд гривень (речь о напалм-законопроектах 5600 и 5636). Особо отмечу нездоровый фискальный акцент государства еще на одном из драйверов восстановления экономики — сельском хозяйстве.

Ряд манипуляций (афера с минимальным налоговым обязательством, повышение налогов для фермеров 4-й группы единого налога, приобщение к налогообложению обычных граждан — владельцев микроучастков земли от 0,5 га etc) предполагает дополнительную налоговую нагрузку на отрасль в 15-17 млрд грн в год;

Бюджетная декларация на 2022-2024 года предусматривает естественный (а на деле — силовой) прирост налоговых поступлений в среднем на 115,5 млрд грн ежегодно или более чем на 10% в год.

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Как видите, так называемые государственники побеждают. Радикальные реформы заменяются сползанием в стабильность, что, в свою очередь, не дает национальной экономике ни одного шанса на скорейшее выздоровление.

Ну, а экономически активному населению в Украине пока предоставляется единственная альтернатива — развитие вопреки или выживание!

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