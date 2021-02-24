Занадто дороге задоволення. Не чекайте електрокарів в українському каршерингу

Сортуєте сміття, є прихильником шерингової економіки, виступаєте за тотальну декарбонізацію і в цілому відносите себе до прогресивного прошарку суспільства? Тому хотіли б пересісти на електромобіль або хоча б користуватися ним з каршерингу? Змушений вас розчарувати: у найближчому майбутньому електрокари навряд чи отримають широке поширення в українських каршерингових сервісах.

Днями з Польщі прийшла новина про закриття місцевого каршерингового сервісу InnogyGo !, чий автопарк складався винятково з електрокарів. А раніше повідомлялося про провал польського каршерингу Vozilla, який використовував в основному електромобілі Nissan Leaf.

Виходить, Європа, всупереч задекларованому курсу на електромобільні, поки не готова до електричного майбутнього? А що Україна — чи потрібні нам у каршерингу електромобілі? І в корпоративному сегменті в цілому?

Тут пригадується чотирирічної давності експеримент Укрпошти: у 2017 році національний поштовий оператор тестував електричні фургони Citroën для кур'єрського доставлення кореспонденції. І навіть озвучив плани про покупку 200-250 електрокарів для своїх потреб.

На жаль, далі експерименту справа не пішла, і сьогодні Укрпошта оновлює парк машинами з ДВЗ. Економіка повинна бути економною, а у випадку з електрокарами мінусів поки більше, ніж плюсів.

А чинний в Одесі сервіс Mobilecar щохвилинної оренди електромобілів з невеликим парком машин поки не вийшов за межі свого регіону.

Екологія, новизна, технологічність — це все про електрокари. На перший погляд, електромобіль відмінно вписується в концепцію каршерингу, адже такий сервіс — це не тільки зручність, а ще й відповідальне споживання (береш машину тоді, коли це необхідно), а значить, зменшується шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Разом з тим, специфіка бізнес-моделі каршерингу й особливості його клієнта обмежують масове використання електрокарів у найближчому майбутньому. І ось, чому:

Висока ціна входу. Електромобілі все ще відчутно дорожчі за аналогічні класи машин з ДВЗ. Наповнювати ж парк уживаними машинами (наприклад, NissanLeaf із США) — це додаткові витрати на відновлення батареї перед введенням в експлуатацію і малий пробіг на одній зарядці. Tesla в каршерингу?

Звучить голосно, виглядає красиво, але в наших умовах абсолютно нерентабельно.

Маленький запас ходу. "Піч" і кондиціонер істотно знижують запас ходу електромобіля — до 120-130 км у машин, найбільш поширених в Україні. З огляду на що, користувач каршерингу навряд чи буде їхати в економічному режимі, ця цифра може скоротитися до 60-70 км.

Здавалося б, цього цілком достатньо для звичайної короткої поїздки, але не будемо забувати про час, необхідний для підзарядки батареї.

Тривалість зарядки. Від 20-30 хв у швидкісного терміналу до декількох годин при зарядці від побутової мережі 220В — те, до чого пристосовуються власники електромобіля в особистому користуванні, абсолютно не вкладається в модель каршерингу, де машина береться для конкретної поїздки «тут і зараз», а оплата йде за часом.

Від 20-30 хв у швидкісного терміналу до декількох годин при зарядці від побутової мережі 220В — те, до чого пристосовуються власники електромобіля в особистому користуванні, абсолютно не вкладається в модель каршерингу, де машина береться для конкретної поїздки «тут і зараз», а оплата йде за часом. Страх споживача залишитися з розрядженою батареєю. Повсякденна експлуатація електромобіля вимагає скрупульозного прорахунку маршруту, чого користувачі каршерингу зазвичай не роблять. На машині з ДВЗ, як тільки спалахує лампочка низького запасу палива, ви заїжджає на найближчу АЗС — і через 10 хв продовжуєте поїздку.

З електрокаром усе складніше. Зарядних терміналів набагато менше, сама зарядка триває набагато довше, а залишковий запас ходу змінюється непрогнозовано. Поїхав трохи швидше, увімкнув фари або обігрів салону — і ось від 40 км, тільки що світло на приладовій панелі, залишається 20.

Практика використання електрокарів в каршерингових сервісах сусідніх країн показала, що в подібних випадках користувачі висловлюють відкрите невдоволення, адже, доїхавши в одну точку свого маршруту, вони не можуть прогнозувати, чи зможуть повернутися назад на останньому заряді.

У підсумку були нерідкі випадки, коли клієнт кидав електрокар, телефонував оператору сервісу і вимагав на заміну машину з ДВЗ.

Складнощі логістики. Після завершення поїздки електрокар необхідно залишити на заправній станції, інакше наступний користувач не зможе нею скористатися. Мережа електрозаправок, навіть у Києві, ще недостатньо широка, а підключення до зарядного терміналу, а також і відключення від зарядки вимагає часу.

Здавалося б, 5-7 хвилин це небагато, але, за статистикою, 20% користувачів каршерингу не хочуть навіть заїжджати на бензинові АЗС, а 90% вважають каршеринг зручним, якщо автомобіль не більше ніж у 700 м від точки замовлення.

Прискорена амортизація. Вартість володіння електромобілем усе ще менша, ніж у машини з ДВЗ, хоча сьогодні вигода не така суттєва. До того ж амортизація електромобілів відбувається у 2-3 рази швидше, ніж автомобілів з ДВЗ.

Для прикладу візьмемо VW Jetta з США 2018 року випуску і порівняємо з таким же автомобілем 2015 року: різниця в ціні становитиме близько $ 1000. З урахуванням початкової вартості отримаємо амортизацію 10-12% за 3 роки або 3-4% на рік.

Тепер беремо електромобіль Nissan Leaf 2018 і 2015 року — за ті ж 3 роки амортизація становить понад 25% або 8% на рік.

Значить, електромобілі і каршеринг несумісні?

Не зовсім так. Електромобіль — це один з можливих векторів розвитку каршерингу, але не безпроблемне рішення. Навіть у Європі електрифікація йде в основному за рахунок податкових пільг і різноманітних преференцій на кшталт безкоштовного паркування і безперешкодного в'їзду в центри великих міст.

Як показує приклад згаданих вище польських сервісів каршерингу, навіть цього виявляється недостатньо для розвитку електромобільного напрямку в каршерингу.

В Україні є лише пільга на розмитнення, а щодо всього іншого підприємці, вирішуючи запустити електрокари в каршеринг, змушені покладатися тільки на себе.

І це дуже важка ноша, з якою малий і середній бізнес не впорається, а компанії з великим фінансовим ресурсом вважають електричний каршеринг занадто клопітким і маловигідним.