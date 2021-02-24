Слишком дорогое удовольствие. Не ждите электрокаров в украинском каршеринге

Сортируете мусор, являетесь приверженцем шеринговой экономики, выступаете за тотальную декарбонизацию и в целом относите себя к прогрессивной прослойке общества? Поэтому хотели бы пересесть на электромобиль или хотя бы пользоваться им в каршеринге? Вынужден вас разочаровать: в ближайшем будущем электрокары вряд ли получат широкое распространение в украинских каршеринговых сервисах.

На днях из Польши пришла новость о закрытии местного каршерингового сервиса InnogyGo!, чей автопарк состоял исключительно из электрокаров. А ранее сообщалось о провале польского каршеринга Vozilla, который использовал в основном электромобили Nissan Leaf.

Выходит, Европа, вопреки задекларированному курсу на электромобильность, пока не готова к электрическому будущему? А что Украина — нужны ли нам в каршеринге электромобили? И в корпоративном сегменте в целом?

Здесь вспоминается четырехгодичной давности эксперимент Укрпочты: в 2017 году национальный почтовый оператор тестировал электрические фургоны Citroën для курьерской доставки корреспонденции. И даже озвучил планы о покупке 200-250 электрокаров для своих нужд.

Увы, дальше эксперимента дело не пошло, и сегодня Укропочта обновляет парк машинами с ДВС. Экономика должна быть экономной, а в случае с электрокарами минусов пока больше, чем плюсов.

А существующий в Одессе сервис Mobilecar поминутной аренды электромобилей с небольшим парком машин пока не вышел за пределы своего региона.

Экология, новизна, технологичность — это все про электрокары. На первый взгляд, электромобиль отлично вписывается в концепцию каршеринга, ведь такой сервис — это не только удобство, а еще и ответственное потребление (берешь машину тогда, когда это необходимо), а значит, уменьшается вредное воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем, специфика бизнес-модели каршеринга и особенности его клиента ограничивают массовое использование электрокаров в ближайшем будущем. И вот, почему.

Высокая цена входа. Электромобили все еще ощутимо дороже аналогичных по классу машин с ДВС. Наполнять же парк подержанными машинами (например, NissanLeaf из США) — это дополнительные затраты на восстановление батареи перед вводом в эксплуатацию и малый пробег на одной зарядке. Tesla в каршеринге?

Звучит громко, выглядит красиво, но в наших условиях абсолютно нерентабельно.

Маленький запас хода. "Печка" и кондиционер существенно снижают запас хода электромобиля — до 120–130 км у машин, наиболее распространенных в Украине. Учитывая, что пользователь каршеринга вряд ли будет ехать в экономичном режиме, эта цифра может сократиться до 60–70 км.

Казалось бы, этого вполне достаточно для обычной короткой поездки, но не будем забывать о времени, необходимом для подзарядки батареи.

Длительность зарядки. От 20–30 мин у скоростного терминала до нескольких часов при зарядке от бытовой сети 220В — то, к чему приспосабливаются владельцы электромобиля в личном пользовании, абсолютно не укладывается в модель каршеринга, где машина берется для конкретной поездки «здесь и сейчас», а оплата идет по времени.

От 20–30 мин у скоростного терминала до нескольких часов при зарядке от бытовой сети 220В — то, к чему приспосабливаются владельцы электромобиля в личном пользовании, абсолютно не укладывается в модель каршеринга, где машина берется для конкретной поездки «здесь и сейчас», а оплата идет по времени. Страх потребителя остаться с разряженной батареей. Повседневная эксплуатация электромобиля требует скрупулезного просчета маршрута, чего пользователи каршеринга обычно не делают. На машине с ДВС, как только загорается лампочка низкого запаса топлива, вы заезжает на ближайшую АЗС — и через 10 мин продолжаете поездку.

С электрокаром все сложнее. Зарядных терминалов намного меньше, сама зарядка длится намного дольше, а остаточный запас хода изменяется непрогнозированно. Поехал чуть быстрее, включил фары или обогрев салона — и вот от 40 км, только что светившихся на приборной панели, остается 20.

Практика использования электрокаров в каршеринговых сервисах соседних стран показала, что в подобных случаях пользователи выражают открытое недовольство, ведь, доехав в одну точку своего маршрута, они не могут прогнозировать, смогут ли вернуться обратно на оставшемся заряде.

В итоге, были нередки случаи, когда клиент бросал электрокар, звонил оператору сервиса и требовал на замену машину с ДВС.

Сложности логистики. После завершения поездки электрокар необходимо оставить на заправочной станции, иначе следующий пользователь не сможет ею воспользоваться. Сеть электрозаправок, даже в Киеве, еще недостаточно широка, а подключение к зарядному терминалу, а равно и отключение от зарядки требует времени.

Казалось бы, 5–7 минут это немного, но, по статистике, 20% пользователей каршеринга не хотят даже заезжать на бензиновые АЗС, а 90% находят каршеринг удобным, если автомобиль находится не более чем в 700 м от точки заказа.

Ускоренная амортизация. Стоимость владения электромобилем все еще меньше, чем у машины с ДВС, хотя сегодня выгода не так существенна. К тому же, амортизация электромобилей происходит в 2–3 раза быстрее, чем автомобилей с ДВС.

Для примера возьмем VW Jetta из США 2018 года выпуска и сравним с таким же автомобилем 2015 года: разница в цене составит около $1000. С учетом начальной стоимости получим амортизацию 10–12% за 3 года или 3–4% в год.

Теперь берем электромобиль Nissan Leaf 2018 и 2015 года — за те же 3 года амортизация составляет более 25% или 8% в год.

Значит, электромобили и каршеринг несовместимы?

Не совсем так. Электромобиль — это один из возможных векторов развития каршеринга, но далеко не беспроблемное решение. Даже в Европе электрификация идет, в основном, за счет налоговых льгот и разнообразных преференций вроде бесплатной парковки и беспрепятственного въезда в центры крупных городов.

Как показывает пример упомянутых выше польских сервисов каршеринга, даже этого оказывается недостаточно для развития элеткромобильного направления в каршеринге.

В Украине есть только льгота на растаможку, а в остальном предприниматели, подумывающие о запуске электрокаров в каршеринг, вынуждены полагаться только на себя.

И это слишком тяжелая ноша, с которой малый и средний бизнес не справится, а компании с большим финансовым ресурсом посчитают электрический каршеринг слишком хлопотным и маловыгодным.