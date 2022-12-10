"В условиях строжайшей секретности": страна Африки впервые окажет Украине военную помощь — СМИ

США преуспели во влиянии на страны Африканского континента в вопросе военной поддержки Украине. Американским дипломатам удалось склонить Марокко к предоставлению ВСУ запчастей для танков.

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Королевство Марокко, расположенное в Северной части Африки под влиянием США может присоединиться к поставкам оружия в Украину для противостояния агрессии со стороны Российской Федерации. Речь идет о запчастях для бронетехники Т-72, сообщает французское издание Africa Intelligence.

"В условиях строжайшей секретности им удалось убедить Рабат доставить в Киев запчасти для бронетехники Т-72", — говорится в источнике.

Марокканские ВС имеют на вооружении несколько десятков советских танков типа Т-72Б/БК. Марокко закупило данный вид техники в Республике Беларусь еще в 1999-2001 годах.

В 2015 году украинская государственная компания "Укроборонсервис" обратилась к африканской стране за запчастями для данных танков. Таким образом у Украины уже имеется опыт взаимодействия с Марокко по части вооружения.

При этом во время голосования на Генассамблее ООН в 2021 году за резолюцию об осуждении агрессии РФ в Украине Марокко воздержалось от высказывания своей позиции. В 2022 году страна повела себя похожим образом на голосовании Генассамблеи ООН по репарациям для Украины.

Напомним, что Украина практически не сотрудничает с Африканским континентом. По мнению экспертов, африканский дипломатический прорыв Украины произошел уже в ходе активной военной кампании. Перед вторжением российские чиновники прямо заявляли, что так или иначе большинство стран мира выберет сотрудничество с Москвой.

Еще Фокус писал о том, что в Центральноафриканской Республике неизвестный самолет нанес авиаудар по военному объекту на севере, который связан с российскими наемниками из "Группы Вагнера".

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