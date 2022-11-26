Обещают $5 тысяч: в РФ вербуют студентов из Африки на войну против Украины, — СМИ

Сотрудники российских вузов предлагают африканцам вступить в ряды ВС РФ или "Группы Вагнера". В случае отказа им угрожают лишением стипендий и повышением стоимости обучения.

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Студентов из стран Африки, проходящих обучение в российских вузах, вербуют для участия в войне против Украины. Им предлагают вступить в ряды Вооруженных сил РФ или "Группы Вагнера", обещая денежное вознаграждение в размере от 3 до 5 тысяч долларов. Некоторые из иностранцев соглашаются, так как представители учебных заведений угрожают отменой стипендий и повышением стоимости обучения. Об этом пишет издание Daily Beast.

Сотрудники российского Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону, недалеко от границы с Украиной, оказывают давление на африканских студентов вуза, чтобы они присоединились к российским оккупационным силам на Донбассе Украины, об этом изданию сообщили трое студентов учебного заведения.

В последние три месяца, по словам студентов, официальные лица ЮФУ пытались убедить их принять предложение либо от российской армии, либо от "Группы Вагнера", утверждая, что обе стороны готовы заплатить до 3 000 и 5 000 долларов соответственно иностранцам, желающим идти воевать против Украины. Студенты сказали, что некоторые представители вуза предупредили их, что российское правительство может повысить им стоимость обучения или отменить стипендии в случае отказа от предложения.

"Они трое (чиновники в школе), которые встретили нас и так старались убедить нас воевать за Россию… Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько-то денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свое образование. Они встретили так много африканских студентов и рассказали им об этом", — сообщил журналистам студент из Нигерии.

Представители вуза, по словам собеседника издания, хорошо знакомы в общежитии, поскольку их часто можно увидеть в помещениях университета "со служебными удостоверениями и разговаривающими с другими коллегами".

"Они пару раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги. Они хотят, чтобы мы поверили, что боевые действия в Украине принесут нам финансовую выгоду", — рассказал источник.

Не только официальные лица ЮФУ пытались убедить африканских студентов пойти на войну, по словам другого нигерийского студента вуза, который сказал, что сотрудники российских служб безопасности в Ростове-на-Дону уже пытались уговорить африканских студентов пойти на войну в Украине.

"Если не полиция подходит к (африканским) студентам в парке, так солдаты (прямо) на улицах, чтобы убедить нас воевать в Украине. Было удивительно услышать, что сотрудники службы безопасности сказали нам, что мы можем выбирать между вступлением в российскую армию или в частную военную компанию", — цитирует издание второго студента.

Журналисты приводят в материале цифру в 2,5 тысяч обучающихся в ЮФУ иностранных студентов — два университетских подразделения расположены в Ростове-на-Дону и Таганроге. Нигерийские студенты, которые разговаривали с изданием, сказали, что не собираются воевать в Украине, но говорят, что знают пару других студентов, оказавшихся в финансовой ловушке, которые говорят, что рассматривают предложение, поскольку многие африканские студенты продолжают испытывать финансовые трудности после начала полномасштабной войны. В частности, правительства африканских стран в некоторых случаях не могут выплачивать ежемесячные стипендии уехавшим в РФ гражданам.

При этом уже известны случаи участия африканских студентов в войне против Украины. В частности, 27-летний гражданин Конго, приехавший в РФ 2 года назад, переехал в Луганск вместе с двумя друзьями и сокурсниками из Конго и Центральноафриканской Республики, чтобы присоединиться к боевикам. А совсем недавно Министерство иностранных дел Замбии сообщило, что 22 сентября во время боевых действий в Украине был убит 23-летний замбийский студент, изучавший ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) до того, как был осужден в РФ и просидел в тюрьме на протяжении более года.

Напомним, недавно стало известно, что в Ярославской области гражданам России предлагается записаться в армейские ряды с помощью платежных документов ЖКХ.

Также мы писали о том, как в РФ вербуют учителей в добробаты для войны против Украины.