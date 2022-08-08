В РФ вербуют учителей в добробаты для войны против Украины, – СМИ

Педагогам из Ульяновской области обещают зарплату от 220 тысяч рублей, если они подпишут контракт на полгода. Страна-агрессор планирует укомплектовать ими батальоны "Свияга" и "Симбирск".

Военный комиссариат в Ульяновской области РФ набирает преподавателей в добровольческие батальоны для войны в Украине. Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Как уточняется, военные страны-агрессора решили набирать добровольцев через руководителей средних учебных заведений, которых попросили помочь с поиском новых контрактников. Педагогами планируют укомплектовать два именных батальона "Свияга" и "Симбирск".

О наборе наемников в эти добробаты сообщает и местное издание "Ульяновская правда". Всем желающим предлагают подписать контракт от шести месяцев. За это россиянам, готовым ехать на войну в Украину, обещают зарплату от 220 тыс. руб.

"Это примерно в десять раз выше медианной зарплаты по Ульяновской области", – подчеркивают журналисты.

Дополнительно местным жителям сулят единовременную выплату в размере 110 тыс. руб., а также "обеспечение экипировкой, медицинским обслуживанием, страховкой и другими льготами".

Как пишет российское СМИ, наемники пройдут "полноценную подготовку к ведению боевых действий", после чего сразу же отправятся на войну в Украину.

Всего комиссариат надеется набрать 400 добровольцев для обоих батальонов.

[ + – ] Ульяновский военный комиссариат РФ просит школы помочь в поиске контрактников.

Учителя для "новых республик"

Как информирует Baza, учителям из Московской области предлагают контракты другого рода. Их зовут работать в "новых республиках". Другими словами, педагогов агитируют ехать в школы на оккупированные территории Украины.

Контракт можно заключить как минимум на год. За это московским учителям обещают зарплату 200 тыс. руб. в месяц.

Напомним, в РФ создали 40 "добровольческих" батальонов для участия в войне против Украины. Наемникам, в зависимости от региона, предлагают большие денежные выплаты — от 130 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

В конце июля военная разведка Минобороны Украины сообщила о формировании в России новой боеспособной группировки. Из-за нехватки личного состава на территории страны-агрессора создают 3-й армейский корпус, который планируют задействовать против ВСУ.