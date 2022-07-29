ВС РФ формируют новую ударную группировку для войны в Украине, — ГУР

По данным разведки, Кремль не смог реализовать скрытую мобилизацию, из-за чего к середине августа рядом с территорией Украины будет сформирован третий армейский корпус.

Командование ВС РФ из-за нехватки личного состава формирует новую ударную группировку в Западном военном округе, которая будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. Эту информацию в эфире телеканала "Київ" озвучил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, Кремль не смог реализовать свои планы по проведению скрытой мобилизации и формированию 16 добровольческих батальонов, которые должны были участвовать в боевых действиях против Украины. Помимо этого, как отмечает Скибицкий, стрелковые подразделения по задумке командования хотели развернуть в каждом регионе страны-агрессора.

Украинская разведка имеет информацию о том, что на сегодняшний день на территории РФ сформировали только 8 батальонов, в состав которых набирали всех подряд.

"Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в Западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах — к середине августа этот корпус сформировать", — продолжил Скибицкий.

По словам спикера ГУР МОУ, высший командный эшелон ВС РФ не выполнил поставленных Кремлем задач относительно оккупации украинских регионов и был отправлен в отставку. Также зафиксирована нехватка комплектации подразделений офицерским составом среднего звена.

"Для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", — резюмировал Скибицкий в эфире телеканала.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о комплектации подразделений ВС РФ за счет наемников из стран Центральной Азии.

Также сообщалось, что в России начали массово мобилизировать медработников на фоне колоссальных потерь ВС РФ.