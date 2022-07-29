ЗС РФ формують нове ударне угруповання для війни в Україні, — ГУР

За даними розвідки, Кремль не зміг реалізувати приховану мобілізацію, через що до середини серпня поряд із територією України сформують третій армійський корпус.

Командування ЗС РФ через нестачу особового складу формує нове ударне угруповання у Західному військовому окрузі, яке братиме участь у бойових діях на території України. Цю інформацію в ефірі телеканалу "Київ" озвучив речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, Кремль не зміг реалізувати свої плани щодо проведення прихованої мобілізації та формування 16 добровольчих батальйонів, які мали брати участь у бойових діях проти України. Крім цього, як зазначає Скібіцький, стрілецькі підрозділи за задумом командування хотіли розгорнути в кожному регіоні країни-агресора.

Українська розвідка має інформацію про те, що на сьогодні на території РФ сформували лише 8 батальйонів, до складу яких набирали всіх підряд.

"Тому для ведення бойових дій Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Наразі він проходить формування у Західному військовому окрузі для того, щоб його вже як об'єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани — до середини серпня цей корпус сформувати", — продовжив Скібіцький.

За словами речника ГУР МОУ, вищий командний ешелон ЗС РФ не виконав поставлених Кремлем завдань щодо окупації українських регіонів і відправлений у відставку. Також зафіксовано брак комплектації підрозділів офіцерським складом середньої ланки.

"Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони змушені надавати звання молодший лейтенант сержантському складу", — резюмував Скібіцький в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про комплектацію підрозділів ЗС РФ найманцями із країн Центральної Азії.

Також повідомлялося, що у Росії почали масово мобілізувати медпрацівників на тлі колосальних втрат ЗС РФ.