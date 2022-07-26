"По батальйону від області": через величезні втрати РФ вербує в'язнів і громадян Азії, — ГУР

Російські військкомати обіцяють вихідцям із Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану високу зарплатню і громадянство Росії за участь у війні.

Пресслужба Головного управління розвідки України розповіла, як Кремль приваблює найманців на війну. Склад російського контингенту поповнюється із засуджених громадян та вихідців із Центральної Азії. Про це повідомляє ГУР МО України у своєму Telegram-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Мобілізація у РФ офіційно не оголошена, але склад окупаційних російських військ поповнюється через приватні військові компанії, Росгвардію та тимчасово окуповану територію "ЛДНР". Вербувальники керуються принципом "від кожного суб'єкта федерації з батальйону". Кожен із 85 регіонів РФ, серед них анексовані Крим та Севастополь, має сформувати та профінансувати по одному батальйону добровольців, яких спрямують на війну в Україні.

У цьому московське керівництво Москви створює т.зв. "мерівський полк", куди вербують мешканців інших областей і навіть людей з громадянством центральноазіатських країн — переважно Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану. Їх намагаються стимулювати високим окладом та прискореною процедурою отримання російського громадянства.

Крім того, що вже є указ Путіна, який дозволив російським військовим підписувати короткострокові трудові угоди, мешканців захоплених територій Херсонської та Запорізької областей окупаційні адміністрації також змушують укладати контракти із МО РФ. Рекрутери також активно вербують бойовиків у колоніях.

Колишніх випускників Челябінського танкового училища у запасі віком до 50 років залучають як добровольці. У Пермі формується танковий батальйон, куди також везуть зняті з тривалого зберігання танки Т-72.

Нагадаємо, що через брак кадрового складу та значних бойових втрат на війну в РФ почали мобілізувати і медиків.

Раніше Фокус повідомляв, що втрати російських військ не можна назвати критичними, оскільки у РФ триває прихована мобілізація.