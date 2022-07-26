Из-за огромных потерь РФ вербует заключенных и граждан Азии, — разведка

Российские военкоматы обещают выходцам из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана высокую з/п и гражданство России за участие в войне.

Пресс-служба Главного управления разведки Украины рассказала, как Кремль привлекает наемников на войну. Состав российского контингента пополняется из осужденных граждан и выходцев из Центральной Азии. Об этом сообщает ГУР МО Украины в своем Telegram-канале.

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Мобилизация в РФ официально не объявлена, но состав оккупационных российских войск пополняется через частные военные компании, Росгвардию и временно оккупированную территорию "ЛДНР". Вербовщики руководствуются принципом "от каждого субъекта федерации по батальону". Каждый из 85 регионов РФ, в их числе аннексированные Крым и Севастополь, должен сформировать и профинансировать по одному батальону добровольцев, которые будут направлены на войну в Украине.

При этом московское руководство Москвы создает т.н. "мэровский полк", куда вербуют жителей других областей и даже людей с гражданством центральноазиатских стран — по преимуществу Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Их пытаются стимулировать высоким окладом и ускоренной процедурой получения российского гражданства.

Помимо того, что уже есть указ Путина, разрешившего российским военным подписывать краткосрочные трудовые соглашения, жителей захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей оккупационные администрации также вынуждают заключать контракты с МО РФ. Рекрутеры также активно вербуют боевиков в колониях.

Бывших выпускников Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет привлекают в качестве добровольцев. В Перми формируется танковый батальон, куда также везут снятые с длительного хранения танки Т-72.

Напомним, что из-за недостатка кадрового состава и значительных боевых потерь на войну в РФ начали мобилизовать и медиков.

Ранее Фокус сообщал, что, потери российских войск нельзя назвать критическими, поскольку в РФ продолжается скрытая мобилизация.