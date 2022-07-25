Из-за большого количества раненых солдат: в России начали мобилизировать медиков, — ГУР

Мобилизация медперсонала будет проходить по всей России, в том числе и Москве. В дальнейшем медиков планируют отправить на оккупированные территории Украины.

Российские госпитали не в состоянии справится с нынешним количеством раненых российских военных на войне в Украине. В РФ началась мобилизация медицинского персонала. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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По информации ведомства, большое количество раненых российских солдат привело к тому, что госпитали переполнены. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток, что делает невозможным оказание качественной медицинской помощи.

Мобилизация медперсонала будет проходить по всей России, в том числе и Москве. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, но основное внимание уделяется хирургическому персоналу. В ГУР отметили, что этому не предают широкую огласку в СМИ и среди общественности.

"В дальнейшем мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке", — рассказали в разведке.

Медиков не хирургической специальности планируют "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах. Терапевты будут в качестве ассистентов хирургов, педиатры — на должностях военных фельдшеров.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах Донецкой области российские оккупанты размещают автобусы, в которых обустраивают "мобильные поликлиники" для приема больных среди мирных жителей. Однако при осмотрах в таких пунктах заставляют сдавать кровь для потребностей "защитников армии ДНР" и российских военных.

Напомним, 21 июля в ГУР рассказали, что потери в российской армии на войне в Украине не критические, потому что в РФ проводится скрытая мобилизация. Однако в тоже время РФ имеет проблемы с комплектацией батальонно-тактических групп в армии из-за дефицита людей из военными специальностями.

13 июля советник мэра Мариуполя рассказал, что в оккупированном городе проводят мобилизацию. Службу в оккупационных войсках маскируют под массовыми предложениями работы пожарными инспекторами