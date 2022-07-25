Через велику кількість поранених солдат: у Росії почали мобілізувати медиків, — ГУР

Мобілізація медперсоналу проходитиме по всій Росії, зокрема й у Москві. Надалі медиків планують відправити на окуповані території України.

Російські госпіталі не в змозі впоратися з нинішньою кількістю поранених російських військових на війні в Україні. У Росії розпочалася мобілізація медичного персоналу. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією відомства, велика кількість поранених російських солдат призвела до того, що госпіталі переповнені. З'ясувалося, що їхня пропускна здатність не розрахована на такий потік, що унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Мобілізація медперсоналу проходитиме по всій Росії, зокрема й Москві. Це стосується фахівців багатьох медичних спеціальностей, але основна увага приділяється хірургічному персоналу. У ГУР зазначили, що цьому не надають широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

"Надалі мобілізованих медиків планується відправляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, у Маріуполі, Луганську, Донецьку", — розповіли у розвідці.

Медиків нехірургічної спеціальності планують "оптимізувати" для роботи в прифронтових зонах. Терапевти будуть асистентами хірургів, педіатри — на посадах військових фельдшерів.

Крім того, у деяких населених пунктах Донецької області російські окупанти розміщують автобуси, в яких облаштують "мобільні поліклініки" для прийому хворих серед мирних жителів. Однак під час оглядів у таких пунктах змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР" і російських військових.

Нагадаємо, 21 липня в ГУР розповіли, що втрати в російській армії на війні в Україні не критичні, тому що в РФ проводиться прихована мобілізація. Однак у той же час РФ має проблеми з комплектацією батальйонно-тактичних груп в армії через дефіцит людей з військовими спеціальностями.

13 липня радник мера Маріуполя розповів, що в окупованому місті проводять мобілізацію. Службу в окупаційних військах маскують під масовими пропозиціями роботи пожежними інспекторами