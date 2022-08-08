У РФ вербують вчителів у добробати для війни проти України, – ЗМІ

Педагогам з Ульянівської області обіцяють заробітну плату від 220 тисяч рублів, якщо вони підпишуть контракт на пів року. Країна-агресор планує укомплектувати ними батальйони "Свіяга" та "Симбірськ".

Військовий комісаріат в Ульянівській області РФ набирає викладачів у добровольчі батальйони для війни в Україні. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Як уточнюється, військові країни-агресора вирішили набирати добровольців через керівників середніх навчальних закладів, яких попросили допомогти з пошуком нових контрактників. Педагогами планують укомплектувати два іменні батальйони "Свіяга" та "Симбірськ".

Про набір найманців у ці добробати повідомляє і місцеве видання "Ульяновська правда". Всім охочим пропонують підписати контракт від шести місяців. За це росіянам, які готові їхати на війну в Україну, обіцяють зарплату від 220 тис. руб.

"Це приблизно в десять разів вище за медіанну зарплату по Ульянівській області", — наголошують журналісти.

Додатково місцевим жителям обіцяють одноразову виплату у розмірі 110 тис. руб., а також "забезпечення екіпіруванням, медичним обслуговуванням, страховкою та іншими пільгами".

Як пише російське ЗМІ, найманці пройдуть "повноцінну підготовку до ведення бойових дій", після чого відразу ж вирушать на війну в Україну.

Загалом комісаріат сподівається набрати 400 добровольців для обох батальйонів.

[ + – ] Ульяновський військовий комісаріат РФ просить школи допомогти у пошуку контрактників.

Вчителі для "нових республік"

Як інформує Baza, вчителям із Московської області пропонують контракти іншого роду. Їх звуть працювати у "нових республіках". Іншими словами, освітян агітують їхати до шкіл на окуповані території України.

Контракт можна укласти щонайменше на рік. За це московським вчителям обіцяють заробітну плату 200 тис. руб. в місяць.

Нагадаємо, у РФ створили 40 "добровольчих" батальйонів для участі у війні проти України. Найманцям, залежно від регіону, пропонують великі грошові виплати від 130 до 300 тисяч рублів щомісяця.

Наприкінці липня військова розвідка Міноборони України повідомила про формування у Росії нового боєздатного угруповання. Через нестачу особового складу на території країни-агресора створюють 3-й армійський корпус, який планують задіяти проти ЗСУ.