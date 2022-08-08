В РФ створили 40 "добровольчих" батальйонів для участі у війні проти України, — росЗМІ

Найманцям, залежно від регіону, пропонують великі грошові виплати — від 130 до 300 тисяч рублів щомісяця.

Для участі у повномасштабній війні проти України у десятках російських регіонів сформували 40 "добровольчих" батальйонів. Про це йдеться у матеріалі видання "Коммерсант".

За даними журналістів, вербуванням "добровольців" займаються місцева влада та ветеранські організації, а потенційним бійцям пропонують солідні грошові виплати та забезпечення всім необхідним спорядженням. Усі процедурні питання вирішуються через військкомат, оскільки охочим поїхати на війну до України необхідно укласти контракт.

Наприклад, у Санкт-Петербурзі за останні місяці сформовано кілька підрозділів — "Кронштадт", "Нева" і "Павловск", які комплектуються виключно за рахунок місцевих жителів. Джерела "Коммерсанта" розповідають, що створення "добровольчих" батальйонів у Росії стартувало ще в березні. У двох десятках суб'єктів Російської Федерації сформовано щонайменше 40 подібних підрозділів.

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"За процедурні формальності у всіх регіонах відповідає Міноборони: добровольці підписують з ним договори терміном від кількох місяців із можливістю продовження і набувають офіційного статусу контрактників. Обіцяні добровольцям виплати відрізняються від регіону до регіону. Так, в Омській області кажуть, що після прибуття на територію Україна зарплата контрактників становитиме щонайменше 130 тисяч рублів. В інших регіонах називають вищі цифри, які перевищують 200 тисяч. А в Пермському краї добровольцям взагалі обіцяють, що вони отримуватимуть не менше 300 тисяч щомісяця", — йдеться у статті "Коммерсанта".

Обізнане федеральне джерело в коментарі журналістам розповіло, що подібні підрозділи спеціально формують за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з найманцями, яких у майбутньому планують відправити в Україну. Регіональна влада також бере участь у професії створення батальйонів, допомагаючи фінансами та збиранням коштів для придбання додаткового матеріально-технічного забезпечення.

На уточнювальне питання журналіста про те, чи можуть виникнути проблеми з цими підрозділами всередині РФ після закінчення війни в Україні, співрозмовник заявив таке: "Тут уже принцип меншого зла. Та й воювати ще довго і на різних напрямках".

Нагадаємо, наприкінці липня військова розвідка Міноборони України повідомила про формування у Росії нового боєздатного угруповання. Через нестачу особового складу на території країни-агресора створюють 3-й армійський корпус, який планують задіяти проти ЗСУ.

Також повідомлялося, що Росія для участі у війні проти України займається формуванням 16 нових батальйонів.