Росія готує 16 нових батальйонів та армійський корпус, — ГУР

За даними воєнної розвідки, "добровольчі батальйони" формують у всіх суб'єктах РФ, новий армійський корпус утворюють у Нижегородській області, до нього ввійдуть від 10 до 15 тис. осіб.

Зазнавши тяжких втрат серед особового складу регулярної армії, Росія вдалася до нової тактики так званих "добровольчих, патріотичних батальйонів", повідомив в інтерв'ю "Крим. Реалії" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. До кінця липня у РФ планує сформувати 16 таких батальйонів, до кожного з яких увійдуть 500-600 осіб.

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"Це новий підхід, до якого РФ приступила зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб'єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна — 500-600 осіб, — сказав Скібіцький. — Ми чітко знаємо, що на сьогодні вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. За нашими оцінками, — близько 4 тис. осіб у кожному регіоні, зокрема в Криму буде такий батальйон. Москва. Санкт-Петербург — всі суб'єкти РФ".

Створення батальйонів відбувається під державним контролем, який забезпечують військкомати.

Крім цього, як повідомив Вадим Скібіцький, у Нижегородській області формують новий армійський корпус, чисельність якого налічуватиме від 10 до 15 тис. осіб.

"Там йде і формування, і бойове злагодження та інші питання щодо створення нового об'єднання. І ми не відкидаємо, що воно буде перекинуто на нашу територію", — сказав він.

Нагадаємо, в середині липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до України з інспекцією окупаційних військ. Своїм підлеглим Шойгу наказав посилити бойові дії на всіх напрямках, щоб завадити ЗСУ завдавати ракетних та артилерійських ударів. Військові експерти розцінили цей наказ як дилетантський.

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров припускає, що президент РФ Володимир Путін хоче оголосити про "перемогу" над Україною 7 жовтня — у день свого 70-річного ювілею. За словами політика, Путін, як і всі диктатори, любить ювілеї та "визначні" дати.