Обіцяють $5 тисяч: в РФ вербують студентів з Африки на війну проти України, — ЗМІ

Співробітники російських вишів пропонують африканцям вступити до лав ЗС РФ або "Групи Вагнера". У разі відмови їм погрожують позбавленням стипендій і підвищенням вартості навчання.

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Студентів із країн Африки, які проходять навчання у російських вишах, вербують для участі у війні проти України. Їм пропонують вступити до лав Збройних сил РФ або "Групи Вагнера", обіцяючи грошову винагороду в розмірі від 3 до 5 тисяч доларів. Деякі з іноземців погоджуються, оскільки представники навчальних закладів погрожують скасуванням стипендій і підвищенням вартості навчання. Про це пише видання Daily Beast.

Співробітники російського Південного федерального університету (ПФУ) у Ростові-на-Дону, недалеко від кордону з Україною, чинять тиск на африканських студентів вишу, щоб вони приєдналися до російських окупаційних сил на Донбасі України, про це повідомили троє студентів навчального закладу.

В останні три місяці, за словами студентів, офіційні особи ПФУ намагалися переконати їх прийняти пропозицію або від російської армії, або від "Групи Вагнера", стверджуючи, що обидві сторони готові заплатити до 3 000 і 5 000 доларів відповідно іноземцям, які хочуть йти воювати проти України. Студенти сказали, що деякі представники вишу попередили їх, що російський уряд може підвищити їм вартість навчання або скасувати стипендії у разі відмови від пропозиції.

"Вони троє (чиновники у школі), які зустріли нас і так намагалися переконати нас воювати за Росію… Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки-то грошей, а потім повернутися у Росію, щоб продовжити свою освіту. Вони зустріли так багато африканських студентів і розповіли їм про це", — повідомив журналістам студент із Нігерії.

Представники вишу, за словами співрозмовника видання, добре знайомі у гуртожитку, оскільки їх часто можна побачити у приміщеннях університету "зі службовими посвідченнями та тими, хто розмовляє з іншими колегами".

"Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють хороші гроші. Вони хочуть, щоб ми повірили, що бойові дії в Україні принесуть нам фінансову вигоду", — розповіло джерело.

Не лише офіційні особи ПФУ намагалися переконати африканських студентів піти на війну, за словами іншого нігерійського студента вишу, який сказав, що співробітники російських служб безпеки у Ростові-на-Дону вже намагалися вмовити африканських студентів піти на війну в Україні.

"Якщо не поліція підходить до (африканських) студентів у парку, то солдати (прямо) на вулицях, щоб переконати нас воювати в Україні. Було дивно почути, що співробітники служби безпеки сказали нам, що ми можемо обирати між вступом до російської армії чи приватну військову компанію", — цитує видання іншого студента.

Журналісти наводять у матеріалі цифру 2,5 тисячі іноземних студентів, які навчаються в ПФУ — два університетські підрозділи розташовані в Ростові-на-Дону та Таганрозі. Нігерійські студенти, які розмовляли з виданням, сказали, що не збираються воювати в Україні, але кажуть, що знають кілька інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці, котрі кажуть, що розглядають пропозицію, оскільки багато африканських студентів продовжують відчувати фінансові труднощі після початку повномасштабної війни. Зокрема, уряди африканських країн у деяких випадках не можуть виплачувати щомісячні стипендії громадянам, які поїхали в РФ.

Водночас уже відомі випадки участі африканських студентів у війні проти України. Зокрема, 27-річний громадянин Конго, який приїхав в РФ 2 роки тому, переїхав у Луганськ разом із двома друзями й однокурсниками з Конго та Центральноафриканської Республіки, щоб приєднатися до бойовиків. А зовсім нещодавно Міністерство закордонних справ Замбії повідомило, що 22 вересня під час бойових дій в Україні було вбито 23-річного замбійського студента, який вивчав ядерну інженерію в Московському інженерно-фізичному інституті (МІФІ) до того, як був засуджений до РФ і просидів у в'язниці понад рік.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Ярославській області громадянам Росії пропонується записатися до армійських лав за допомогою платіжних документів ЖКГ.

Також ми писали про те, як в РФ вербують вчителів у добробати для війни проти України.