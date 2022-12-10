"В умовах найсуворішої таємності": країна Африки вперше надасть Україні військову допомогу

США досягли успіху у впливі на країни Африканського континенту в питанні військової підтримки України. Американським дипломатам вдалося схилити Марокко до надання ЗСУ запчастин для танків.

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Королівство Марокко, розташоване в Північній частині Африки під впливом США, може приєднатися до постачання зброї в Україну для протистояння агресії з боку Російської Федерації. Йдеться про запчастини до бронетехніки Т-72, повідомляє французьке видання Africa Intelligence.

"В умовах найсуворішої таємності їм вдалося переконати Рабат доставити до Києва запчастини для бронетехніки Т-72", — йдеться у джерелі.

Марокканські ЗС мають на озброєнні кілька десятків радянських танків типу Т-72Б/БК. Марокко закупило цей вид техніки в Республіці Білорусь ще в 1999-2001 роках.

2015 року українська державна компанія "Укроборонсервіс" звернулася до африканської країни за запчастинами для цих танків. Таким чином Україна вже має досвід взаємодії з Марокко щодо озброєння.

При цьому, під час голосування на Генасамблеї ООН у 2021 році за резолюцію про засудження агресії РФ в Україні Марокко утрималося від висловлювання своєї позиції. У 2022 році країна повелася схожим чином на голосуванні Генасамблеї ООН з репарацій для України.

Нагадаємо, що Україна практично не співпрацює із Африканським континентом. На думку експертів, африканський дипломатичний прорив України стався вже під час активної військової кампанії. Перед вторгненням російські чиновники прямо заявляли, що так чи інакше більшість країн світу виберуть співпрацю з Москвою.

Ще Фокус писав про те, що в Центральноафриканській Республіці невідомий літак завдав авіаудару по військовому об'єкту на півночі, який пов'язаний із російськими найманцями з "Групи Вагнера".

Ще ми повідомляли, що співробітники російських навчальних закладів пропонують громадянам африканських країн вступити до лав ЗС РФ або "Групи Вагнера". У разі відмови їм загрожують позбавленням стипендій та підвищенням вартості навчання.