Табір найманців "Група Вагнера" в ЦАР зазнав авіаудару: очевидці нарахували 4 вибухи

Уряди Центральноафриканської Республіки заявили про бомбардування об'єкта сил оборони та бавовняної фабрики. За даними ЗМІ, це був перший авіаудар із початку громадянської війни в африканській країні, яка закінчилася у 2013 році.

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У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) невідомий літак завдав авіаудару по військовому об'єкту на півночі, який пов'язаний з російськими найманцями з "Групи Вагнера". Про це йдеться у заяві уряду ЦАР у Facebook.

Табір солдатів належить російським напіввоєнним формуванням, влада країни називає їх "союзниками". Літак скинув вибухівку у місті Босангоа, жертв внаслідок атаки немає.

"Удар націлений на базу наших сил оборони, наших союзників та на бавовняну фабрику. Розпочато розслідування, щоб "встановити відповідальність", — йдеться у релізі уряду.

Видання Le Monde з посиланням на керівного водними та лісовими ресурсами в адміністрації Босангоа Етьєна Нгеретума пише, що літак бомбив базу російських військових о 2:50 ранку за місцевим часом.

"Ми чули мінімум 4 вибухи. Була ніч, тому літак ми не побачили — він летів тихо з вимкненими вогнями", — повідомив він.

Чиновник додав, що 2 бомби вибухнули в його саду, який знаходиться поряд із зайнятою росіянами бавовняною фабрикою.

"Вибухи були страшними. Я знайшов цвяхи та шматки заліза на даху свого будинку", — запевнив він.

Мер міста П'єр Денамгер підтвердив факт авіанальоту.

Напружені відносини ЦАР із Чадом

Le Monde повідомило, що це був перший випадок атаки літака з початку громадянської війни у ЦАР, яка закінчилася у 2013 році. Чад межує з країною на півночі з містом Босангоа, яке донедавна перебувало під контролем повстанців.

В останні місяці відносини між Чадом та ЦАР були вкрай напруженими. Бангі (столиця ЦАР) звинувачує Нджамену (столиця Чаду) за дозвіл озброєним групам використовувати свою територію як резервну базу та за надання притулку їхньому головному лідеру, експрезиденту Франсуа Бозізе.

Нджамена звинуватила у лютому 2022 року лідера чадських повстанців у його зверненні до "вагнерівців" за військовою допомогою.

За даними ЗМІ, у ЦАР присутні сотні російських воєнізованих формувань. Вони допомагають місцевій армії боротися проти повстанців.

ООН та Захід регулярно звинувачують центральноафриканських військових та "Групу Вагнера" у скоєнні злочинів проти мирних жителів.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року в центральноафриканській префектурі Мамбере-Кадеї російські найманці з "Групи Вагнера" потрапили в засідку. Двоє з них загинули, ще двоє поранено.

Фокус докладно розбирав те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці, і чому там присутні російські найманці.